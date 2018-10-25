竹縣選將 表態反電子遊藝場

2018年10月25日 01:14 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

縣政特區要設立電子遊藝場？由於位置就在新竹縣議會正對面，由斗崙里長鄭建村等人發起2000多份連署，24日上午在新竹縣政府、議會等抗議，表達反對、憂心孩童上學受影響的立場，新竹縣長候選人楊文科、鄭朝方、葉芳棟均受邀出席，縣長候選人徐欣瑩也派代表前往。

縣議會正對面 擬闢特區

數十名家長、住戶集結在新竹縣政府前表達抗議，喊出「反對縣政特區前設立電子遊戲場」，新竹縣議員葉芬英，及議員候選人杜文中、吳旭智、連郁婷，市民代表田耕豪及市民代表候選人鄭智銘、蔡蕥鍹、中崙里長候選人劉倉堯皆前往關心。

楊文科、鄭朝方、葉芳棟等均表達反對在縣治特區前設立電子遊戲場的立場，連郁婷當場向楊文科提出質疑，表示該電子遊戲場在楊文科擔任副縣長期間提出申請，為何此時又反對？楊文科則表示，該案並未核發執照，確實同意申請設立，但後續還要相關申請證照，他也說，縣府未來是有裁量權。

憂孩童受影響 家長反對

鄭朝方則表示，他在10月8日召開記者會，反對在孩子步行通學距離設立電子遊藝場的立場，鄭朝方也說，縣長邱鏡淳的孫子即將要念小學，如果孩子在這樣的環境求學，「安心嗎？」他也說，電子遊藝場會有許多衍生風險，要「讓孩子承擔這樣的風險嗎？」

徐欣瑩的助理表示，徐欣瑩有既定的行程無法親自前來，昨天就先到里長那裡簽署，表達對此案的關心，她強調在縣政特區不能設置遊戲場，更應設立辦法來特別管制，保障周邊安全。葉芳棟也表示，縣政特區本就不應該設立八大行業，即使要設立也要找偏遠一點的專區設立。

4名縣長候選人均在連署書上簽名，新竹縣政府、縣議會議長張鎮榮等人均出面接連署書，張鎮榮也說，感謝眾人對於縣政特區的關心。

(中國時報)