愛彰化 口水戰不如救自來水

彰化人歹水命？台灣水資源保育聯盟在縣府發起「我要安全飲用水」政策承諾簽署書，直指彰化縣自來飲用水質全國最差。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化人歹水命？選戰如火如荼，環團直指彰化縣自來飲用水質全國最差，訴求公告飲用水取水口要有一定距離、追究工業廢水流向等，救救自來水！彰化縣長候選人洪敏雄、白雅燦和黃文玲簽署承諾書；尚未簽署的王惠美和縣長魏明谷則表示，會和水公司密切合作。

王惠美魏明谷 會和水公司合作

台灣水資源保育聯盟指出，從9月30日採樣送嘉南藥理大學分析檢測中心的檢測水質，福寶、溪湖公所、溪州圖書館、彰化市中山路二段331巷、伸港福安宮旁民宅等，從PH值、導電度、固型物到砷、鉛等重金屬指標，檢測值遠比彰化縣平均值大，更遑論和台北的水質相比。

環團指出，彰化縣加水站高達780處，水質不佳，多數縣民以自來水百倍價格買水喝，縣民根本不相信自來水可安心飲用，希望縣長候選人能承諾當選後，照顧飲用水，公告取水口一定距離、追究工業廢水流向、查緝工業廢水注入地下之不法行為。

此外，農地不能新增違法工廠，尚未汙染區域要加強守護，要停止不當工業區設置等。洪敏雄和白雅燦出席簽署，黃文玲也以書面遞交「我要安全飲用水」政策承諾簽署書。

搶救取水口 停止不當工業

王惠美指出，極端氣候及大型水利設施興建不易，彰化縣始終存在缺水問題，會與自來水公司共同研議，將伏流水的運用落實在日常，未來不會「無水可用」，也避免地下水超抽問題。

魏明谷表示，上任後率先禁採八卦山砂石，涵養水源、保護生態。未來將持續和自來水公司密切聯繫，確保水井使用途徑，維護水資源和穩定民生用水，是縣政責無旁貸的工作，未來也會維持水資源的檢測和保護。

(中國時報)

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