張麗善女力爆發 李進勇鎖定婆媽票

張麗善（前右四）女力大爆發，10餘婦女團體力挺。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導
李進勇（右）到各市場徒步拜票，爭取婦女選票。（張朝欣攝）

年底縣市長選舉國民黨女力大爆發，雲林縣長候選人張麗善24日舉辦「婦女團體親善大使掃街拜票」出發式活動，10餘個婦女團體出席力挺。對手李進勇也鎖定婆婆媽媽，前往各市場徒步拜票，爭取婦女選票。

10餘婦團挺張

年底縣市長選舉國民黨共有7名女性候選人，雲林縣長候選人張麗善更是火力全開，每天馬不停蹄舉辦各種造勢活動，24日「婦女團體親善大使掃街拜票」出發式活動，日頭花姐妹協會、青溪婦女會等雲林縣婦女團體皆出面相挺。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄表示，號召雲林縣的姐妹們站出來，就是希望大家一起當麗善的分身，在全縣20鄉鎮爭取每一張選票。婦女在雲林縣的人口數已經超過半數，希望這分過半的力量陪伴麗善贏得勝選。

李各市場拜票

雲林縣工商婦女聯誼會會長關淑華說，所有婦女團體都力挺張麗善，願做張麗善的後盾，本月28日將舉辦張麗善婦女後援會成立大會，邀請所有婦女姐妹共襄盛舉，一起把張麗善送進雲林縣政府。

張麗善強調自己身為雲林的女兒、雲林的媳婦，也在這塊土地當了快30年的母親，她與孩子這輩子都是雲林人，所以她希望這塊土地變得更好，成就每1名雲林母親的願望，讓孩子可以在這塊土地安穩富足的生活。

尋求連任的民進黨籍縣長候選人李進勇則規畫走遍全縣各大小市場，表示要用一步一腳印尋求鄉親堅定的支持，用雙腳走遍20鄉鎮的各個傳統市場、黃昏市場、夜市，藉此更深入基層角落、了解鄉親的需求，並強調唯有延續執政，雲林才會更進步。

(中國時報)

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