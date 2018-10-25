人口外流 蘇清泉屏東更老更窮

國民黨屏東縣長候選人蘇清泉引用雜誌全台縣市總體競爭力調查，認為屏東老又窮，盼以經濟為解方爭取選民認同。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
國民黨屏東縣長候選人蘇清泉引用雜誌全台縣市總體競爭力調查，認為屏東老又窮，盼以經濟為解方爭取選民認同。（林和生攝）

國民黨高雄市長候選人韓國瑜認為高雄又老又窮，引發廣大共鳴，僅一溪之隔的同黨屏東縣長參選人蘇清泉認為，屏東是「更老更窮」，因此提出「救經濟」解方，希望引入科技產業，並暢通農漁畜產品外銷管道，喊出縣連國際、屏東富裕口號，盼爭取選民認同。

蘇提解方 挽救經濟

蘇清泉引用雜誌全台縣市總體競爭力調查指出，屏縣倒數第3名，經濟就業也屬於末段班，他強調，屏東縣民溺愛民進黨21年，越寵越慘，不僅人口外流嚴重，農產品價格越來越低，連觀光客也流失，「現在應該是分道揚鑣的時刻」。

以縣政CEO自詡的他承諾，一旦當選屏東縣長，將與其他城市結盟締約，將縣內農產內銷部分運往新北市農產運銷公司銷售，並重啟國際外銷市場；同時要盤點縣內閒置土地，藉由中美貿易戰的浪頭，引進科技公司來屏東設廠，前提是投資金額高、薪資給的高的優良企業，讓北漂人才迴游，讓屏東走向既富且強的幸福城市。

施政4.5星 縣府自豪

對此民進黨屏東縣黨部主委許展維回應也毫不留情，強調國民黨與蘇清泉才剛恢復選舉活動，第一件事就是以攻擊、謾罵出場；且關於媒體對於縣市評比調查，蘇清泉沒說的是，縣長潘孟安獲得雜誌4.5顆星的肯定，不滿意度全國最低，許要求對手，「不要只有負面訊息，只會看衰屏東。」

(中國時報)

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