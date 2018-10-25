柯批中央公宅有問題 小英沒發現

柯文哲24日表示他4年主政發包數量或工程量是郝8年的4倍左右。（陳怡誠攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲「4年2萬戶公宅」確定跳票，使柯近日飽受質疑，但他24日主持公安督導會報時替自己「辯護」，還將炮口轉向蔡英文總統，柯稱，台北市有3.6萬戶房子超過1年沒住，全台灣60萬戶，所以中央說全台要蓋20萬戶公宅是有問題的，且自己跟蔡英文總統是同組老師教出來的，但「只是我有發現問題，但她好像沒有」，頗有替自己蓋不了2萬戶公宅澄清的意味。

柯文哲2014年選舉時開出「4年2萬戶公宅」政策支票，4年來戶數卻不斷下修，日前評估，包含完工和施工中的公宅，大約為1.2萬戶，但柯仍誇口，自己任內推動公宅戶數比前市長郝龍斌8年多了4.3倍 。這番話，不僅引來有人批評柯市府政策跳票，前市長郝龍斌也痛批柯是「欺騙選民的無恥政治人物」，跳票不要老拿前朝當擋箭牌。

面對公宅政策飽受批評，柯文哲昨表示，台北市有3.6萬戶1年以上沒人住的空屋，但是只有400多戶加入包租代管，這不是單都發局可以解決，要把稅捐處找進來，透過稅的方式處理。

接著他話鋒一轉表示，這樣的情況下「要蓋公宅也怪怪的」，北市超過3.6萬戶空屋、全台灣60萬戶，卻說要蓋20萬戶公宅，「有問題」；他直指，政府常常沒解決真正問題，常一個政策出來大家說很好很好，但「你說有60萬戶空屋，要蓋20萬公宅的…我跟小英同組教官、老師教的，只是我有發現問題，但她好像沒有。」形同藉著質疑中央20萬戶公宅的政策，替自己蓋不了2萬戶公宅加以澄清。

(中國時報)

人口外流 蘇清泉屏東更老更窮 捷運海山站 違停亂象有解

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。