柯批中央公宅有問題 小英沒發現

2018年10月25日 01:14 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲「4年2萬戶公宅」確定跳票，使柯近日飽受質疑，但他24日主持公安督導會報時替自己「辯護」，還將炮口轉向蔡英文總統，柯稱，台北市有3.6萬戶房子超過1年沒住，全台灣60萬戶，所以中央說全台要蓋20萬戶公宅是有問題的，且自己跟蔡英文總統是同組老師教出來的，但「只是我有發現問題，但她好像沒有」，頗有替自己蓋不了2萬戶公宅澄清的意味。

柯文哲2014年選舉時開出「4年2萬戶公宅」政策支票，4年來戶數卻不斷下修，日前評估，包含完工和施工中的公宅，大約為1.2萬戶，但柯仍誇口，自己任內推動公宅戶數比前市長郝龍斌8年多了4.3倍 。這番話，不僅引來有人批評柯市府政策跳票，前市長郝龍斌也痛批柯是「欺騙選民的無恥政治人物」，跳票不要老拿前朝當擋箭牌。

面對公宅政策飽受批評，柯文哲昨表示，台北市有3.6萬戶1年以上沒人住的空屋，但是只有400多戶加入包租代管，這不是單都發局可以解決，要把稅捐處找進來，透過稅的方式處理。

接著他話鋒一轉表示，這樣的情況下「要蓋公宅也怪怪的」，北市超過3.6萬戶空屋、全台灣60萬戶，卻說要蓋20萬戶公宅，「有問題」；他直指，政府常常沒解決真正問題，常一個政策出來大家說很好很好，但「你說有60萬戶空屋，要蓋20萬公宅的…我跟小英同組教官、老師教的，只是我有發現問題，但她好像沒有。」形同藉著質疑中央20萬戶公宅的政策，替自己蓋不了2萬戶公宅加以澄清。

(中國時報)