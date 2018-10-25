民進黨推聯合政見 國民黨期1＋1＞2

盧秀燕與國民黨提名市議員候選人搭配同一看板，期發揮「1+1大於2」加成效果！（陳世宗攝）

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中國時報
陳世宗／台中報導
台中市長林佳龍與各區市議員候選人，採取「台中隊」聯合政見；首部曲是「看板1+2」聯合作戰！（陳世宗攝）

戰鼓頻催！角逐連任的台中市長林佳龍與各區市議員候選人，採取「台中隊」的聯合政見作戰策略，力求「市長連任、議會過半」；藍營市長候選人盧秀燕採與各區黨提名候選人合照互相拉抬，透過「1+1大於2」加成效果，拚「市長換人做、市議員過半」！

單打獨鬥、不如聯合作戰！林佳龍帶領市議員候選人陳世凱、張家銨，共同發表「烏大龍政見」聯合競選政見，承諾攜手打造烏日副都心、大肚山發展科技廊道、龍井麗水觀光新亮點，林佳龍力挺陳世凱、張家銨兩席全上。

林佳龍表示，聯合競選有3部曲，第1部是「看板1+2」，市長林佳龍加上市議員陳世凱和張家銨在同一個看板，讓市民有感；第2部「聯合政見」，多一席多一份力量；第3部曲「截長補短」，讓兩席全上、議會過半，各項政策順利推動。

盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，盧秀燕跟黨籍議員都有共同政見聯合競選；如台中市民不用辦卡免費參觀花博、恢復老人健保補助、調降地價稅等都是共同政見；空汙防制要求中央檢討能源政策，經濟政策提出「台中富市3」的「前店、後廠、自由港」3大策略。

吳皇昇強調，盧秀燕與各議員搭配同一看板，期發揮「1+1大於2」效果！雖沒有太多資源可買巨量廣告取得大量曝光，但盧及團隊以民意來擬定政見，邀黨籍議員共同響應；用理念和願景一步步來打動市民的心。

(中國時報)

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