嘉縣長選舉辯論 直播可提問

2018年10月25日 01:14 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

中正大學公共事務研習社將在11月1日舉行嘉義縣長候選人辯論暨青年論壇，縣長候選人除林國龍外，民進黨翁章梁、無黨籍吳芳銘及國民黨吳育仁皆會出席，由陳尚志、管中祥、謝哲勝3位教授作為現場提問人，並以網路直播，讓現場來賓及觀看直播的觀眾都能參與提問。

這是下屆嘉義縣長選舉首場由學生主辦的候選人辯論會，活動主辦人中正大學政治系三年級學生蕭任佑表示，藉由候選人辯論、交鋒讓選戰回歸理性的辯論，候選人對嘉義的想像完整傳遞給與會者與線上參與者，讓選民不再只是「盲投」。

3位參加的候選人皆肯定學生關心政治的理念，也認為公共議題被討論是好事。蕭任佑提到，觀察候選人的政見，青年相關政策是較少被提到的部分，希望在辯論中，能有更多對青年政策如青年就業、青年回流的討論，為促進青年對公共事務的參與，也設計了學生提問環節。

當天的辯論也透過網路平台直播，在網站上輸入序號就能進到直播房間，觀看直播的觀眾也能提問，由按讚數前5高的題目抽出3題讓候選人回答，人在外地的嘉義人也能參與並對未來首長人選提問。

蕭任佑強調，很多年輕人對政治只剩「亂」與「汙濁」的印象，找回民主政治的根本價值，便是擺脫政治汙名之始，透過理性的政策辯論作為洗刷政治汙名化的第1步。

(中國時報)