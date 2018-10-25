與青年型農座談 陳其邁承諾擴增農發基金

陳其邁受到青年型農熱烈歡迎。

友善列印
中國時報
／高雄報導
陳其邁參訪冷鏈倉儲農產品分裝流程。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁24日受邀至加洲果菜運銷合作社參觀農產品冷鏈系統及智慧倉儲系統，並出席青年型農座談，聽取青年農民在高雄打拚心情故事，受到在場逾百名青年型農熱情歡迎。不少型農請陳其邁在上衣及iPad簽名，展現高人氣。

在場青年型農表示，感謝市府推動智慧農業，對農民幫助很大，他們知道誰做的好，希望市政府型農政策可延續，讓智慧農業深入紮根，把農產品銷售到高端市場，增加收益。

加洲果菜運銷合作社負責人柯竣議表示，他的祖父是路竹在地農作業者，他本人是留美回鄉第3代，目前與當地農民契作也與農會合作，將在地農產品做到高品質、高標準檢驗合格，能打入高端市場，行銷到好市多、全聯、大潤發等大賣場，國賓、王品、鼎泰豐等餐廳、包括公主遊輪以及加拿大、新加坡通路。他表示，目前已做到可讓農民獲得最高收購價格的保障，已整合下游端農民，建立冷鍊智慧倉儲，擴展國內外通路。

陳其邁穿無塵衣參觀冷鏈倉儲分裝流程，他說很佩服型農們勇於接受挑戰、一步一步克服困難的精神，他會持續力挺農業，落實具體政策，協助農民改善產銷流程，將農產品銷售至高端市場，賺取更豐厚利潤。

陳其邁說，青年型農留在家鄉積極投入農業，大幅提升高雄農業競爭力，進而使農民所得持續增加，未來他要再加強農產品分流、冷鏈、農產加工，並協助完善生產履歷、發展行銷策略，全方面加強農業競爭力。為達此目標，陳其邁表示將逐年擴增農業發展基金，從目前每年5億增至每年9億，力挺農友，協助改善生產流程、加強農產品競爭力。

針對蕭漢俊表態挺韓效應，陳其邁表示，高市已有600多位型農，都有非常頻繁互動與深厚感情，他相信型農內心非常清楚，誰才是真正支持他們的好朋友。

(中國時報)

嘉縣長選舉辯論 直播可提問 非自住屋10萬以下擬繳稅 影響3.5…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。