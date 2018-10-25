與青年型農座談 陳其邁承諾擴增農發基金

2018年10月25日 01:14 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

陳其邁參訪冷鏈倉儲農產品分裝流程。（陳其邁競選辦公室提供）

民進黨高雄市長候選人陳其邁24日受邀至加洲果菜運銷合作社參觀農產品冷鏈系統及智慧倉儲系統，並出席青年型農座談，聽取青年農民在高雄打拚心情故事，受到在場逾百名青年型農熱情歡迎。不少型農請陳其邁在上衣及iPad簽名，展現高人氣。

在場青年型農表示，感謝市府推動智慧農業，對農民幫助很大，他們知道誰做的好，希望市政府型農政策可延續，讓智慧農業深入紮根，把農產品銷售到高端市場，增加收益。

加洲果菜運銷合作社負責人柯竣議表示，他的祖父是路竹在地農作業者，他本人是留美回鄉第3代，目前與當地農民契作也與農會合作，將在地農產品做到高品質、高標準檢驗合格，能打入高端市場，行銷到好市多、全聯、大潤發等大賣場，國賓、王品、鼎泰豐等餐廳、包括公主遊輪以及加拿大、新加坡通路。他表示，目前已做到可讓農民獲得最高收購價格的保障，已整合下游端農民，建立冷鍊智慧倉儲，擴展國內外通路。

陳其邁穿無塵衣參觀冷鏈倉儲分裝流程，他說很佩服型農們勇於接受挑戰、一步一步克服困難的精神，他會持續力挺農業，落實具體政策，協助農民改善產銷流程，將農產品銷售至高端市場，賺取更豐厚利潤。

陳其邁說，青年型農留在家鄉積極投入農業，大幅提升高雄農業競爭力，進而使農民所得持續增加，未來他要再加強農產品分流、冷鏈、農產加工，並協助完善生產履歷、發展行銷策略，全方面加強農業競爭力。為達此目標，陳其邁表示將逐年擴增農業發展基金，從目前每年5億增至每年9億，力挺農友，協助改善生產流程、加強農產品競爭力。

針對蕭漢俊表態挺韓效應，陳其邁表示，高市已有600多位型農，都有非常頻繁互動與深厚感情，他相信型農內心非常清楚，誰才是真正支持他們的好朋友。

(中國時報)