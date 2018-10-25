非自住屋10萬以下擬繳稅 影響3.5萬戶

2018年10月25日 01:14 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

文化大學大群館宿舍拆成99戶門牌，每戶房屋現值低於10.8萬元，依法免徵房屋稅，因而引發「包租公」避稅爭議。為顧及公平，北市府建議中央修法，主張同一人擁有多戶住宅，除「自住」以外，其餘「非自住」房屋不論在同棟或散落各處，都應合併計算房屋現值，超過10萬元不適用免稅。

北市財政局統計，北市住家有90.6萬戶，其中自住占79.5萬戶，可享1.2％低稅率，非自住占13.6％萬戶，稅率從1.5％到3.6％不等。現行《房屋稅條例》規定，只要住家房屋評定現值在10萬元以下，無論自住、非自住都免徵稅，原立法目的是照顧弱勢民眾，現卻被許多「包租公」拆戶避稅。

目前北市房屋現值小於10.8萬（北市免稅門檻）的非自住房屋共3.5萬戶，大群館也包含在內，北市府曾在7月向財政部建議修法，不過當時未能整合其他縣市意見，中央決定暫緩；如今立委王榮璋、林昶佐也提出修法版本，主張計算房屋現值應合併課稅，仍在立院討論中。

北市府副祕書長、財政局長陳志銘表示，根據立委提出修法版本，同一所有權人在同建物擁有多戶房子，不論自住或非自住，房屋現值需合併計算。換言之，同一人擁有5間小套房，即使每戶房屋現值都不超過10萬元，修法後仍需合併計算，不再適用免稅。

不過，陳志銘認為，該版本未處理到「分散型」包租公爭議，因此市府主張，同一人持有多戶「非自住」小套房，即使不在同棟樓、分散在各縣市，仍需合併計算房屋現值，自住部分則繼續維持免稅，按此版本北市將有3.5萬戶受影響，以10萬房屋現值、非自住稅率2.4％計算，每年房屋稅約2400元。

北市下周一將舉行居住正義論壇，會中將邀請財政部官員出席，陳志銘表示，屆時會請各方交換意見，並再向中央傳達修法方向。

(中國時報)