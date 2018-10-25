不滿抹黑轉傳 黃文玲告王惠美

2018年10月25日 01:14 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

無黨籍彰化縣長候選人黃文玲，因不滿與民進黨縣長魏明谷的握手合照遭後製，並被稱是魏的「打手」，國民黨縣長候選人王惠美團隊與縣議員劉惠娟還轉傳，24日到彰化地檢署按鈴控告王與劉涉違反《選罷法》與加重誹謗罪，並附帶請求民事賠償1000萬元。

針對指控，王惠美競選總部祕書陳幼莉一貫低調回應表示「之前都已經表達過了，謝謝大家的關心」。劉惠娟則說，內容不是她寫的，內容可受公評，請黃文玲不要浪費司法資源。

黃文玲表示，23日到縣府要求魏明谷徹查大統長基公司黑心燕麥片事件與幕後門神，會後雙方禮貌握手，事後網路卻出現遭移花接木的照片，還被後製兩人的對話，包括「我哥在瑞士靠你們幫忙了」、「但是妳要出來幫我當打手」、「縣長、我們還有東廠可以幫忙」。

她說，與魏握手時，有身穿王惠美團隊背心者在現場拍照，當天下午就有捏造的照片在國民黨黨代表line群組流傳。劉惠娟不僅張貼訊息，還在Line群組貼出「黃文玲為了感謝民進黨對哥哥的簽呈與支持、淪落到出來當魏明谷打手…」等抹黑言論，因此控告王、劉意圖使人不當選。

黃文玲說，她是應媒體要求與魏明谷握手，質疑王惠美對大統長基門神案不敢說明，還使出烏賊戰術。4年前縣長選舉她被民進黨段宜康抹黑成國民黨的打手，這次被抹黑是魏明谷的打手，質疑王是「女版的段宜康」？

(中國時報)