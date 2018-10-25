涂醒哲打政績牌 黃敏惠拜廟祈福

嘉義市最近連續發生潑漆案、警友會長車子被刮案，嘉義市長涂醒哲（左）為警察局長林水順治安績效緩頰。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導
嘉義市長參選人黃敏惠（前）低調拜票，並到廟裡拜拜為普悠瑪事件受難者祈福。（廖素慧翻攝）

嘉義市長涂醒哲爭取連任，主打政績牌，24日展示警察、消防施政成果，肯定警政、消防科技化打造「智慧安全」城市；市長候選人黃敏惠低調拜票，到廟裡拜拜為普悠瑪號受難者祈福；另一位市長候選人蕭淑麗到家戶拜票及與社區座談政見。

市警察局長林水順表示，106年市民對治安滿意度提升至86.06％，高於全國平均值75.13％，全般刑案自103年4108件逐年下降為106年3758件，創歷年新低，破獲率自103年77.68％逐年攀升到106年達到92.60％，創下歷年新高，近3年交通事故死亡平均數較前9年減少。

市消防局長蘇耀星表示，消防安全設備檢查合格率在106年高達96.10％，居縣市排名第1，出勤救護救災平均到達時間3年來縮短48秒，從103年282秒縮短為106年的234秒，分秒必爭搶救性命。

對於外界關心承億文旅集團遭潑漆、前議員郭文居經營的火鍋店及其弟所屬的料理店被潑漆、嘉義市警友會理事長黃朝雲的百萬名車被刮損等案件，攸關社會對治安優劣的觀感，林水順低調說，前2件算破案，查獲特定對象，案發原因涉及個人財務糾紛，無關選舉，警友會長案持續追查，尚無突破性進展。

黃敏惠繼前往嘉義代天巡府福安館向吳府千歲祈求國泰民安後，24日到300年歷史的大溪厝紫微宮上香祈福，黃敏惠說，五年王爺是消災除疫、守護鄉里的神明，她為普悠瑪事件的傷者祈福，為罹難者哀悼，祈求神明台灣國泰民安。

蕭淑麗馬不停蹄到家戶拜票尋求支持，也蒐集民意，晚上到鹿寮里與社區民眾座談，說明政見及市政建設規畫藍圖。

(中國時報)

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