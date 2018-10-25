政見沒人氣 謝典霖指五五波是警訊

友善列印
中國時報
／彰化報導

國民黨主席吳敦義24日出席彰化縣行動中常會，彰化縣議會議長謝典霖直指，在綠營執政不佳的利多下，彰化藍軍原有相對優勢，但民調仍呈五五波拉鋸，卻是警訊，並直言捷運到南彰得不到年輕人的認同，「天方夜譚」式的政見要盡早修正，多提具體政策才能爭取支持。

王惠美表示，對議長的看法表示尊重，競選以來有規畫策略和步驟，會隨時間和現況做調整。

國民黨行動中常會在彰化縣召開，除介紹公職候選人，彰化縣長候選人王惠美提出擘畫彰化縣的藍圖並懇託支持，緊接者中常委、議長謝典霖提出政情分析。

謝典霖說，戰力相對落後台中、台南、高雄等地區，候選人針對議題聚焦，進行議題式引導，民調大幅上揚，但反觀彰化縣，本有相對優勢，卻未能拉開領先距離，讓民調呈五五波拉鋸，是選戰一大警訊。

謝典霖指出，以往影響藍軍團結的派系領袖，在前立法院長王金平協商下已完成整合，但後續仍須由候選人強化彼此連結，這次百里侯爭霸，一定要打造成明星級候選人，才能吸引目光，贏得認同。

謝典霖不諱言說，「捷運到南彰化」政見像天方夜譚，網路一片罵聲，就知是多麼得不到支持，便捷性、普級性怎和公路比？可能用來支撐二林中科等兩萬員工通勤嗎？「捷運到彰化這樣的政策也不應再吹噓了！」建議政策應該即早修正，多提具體可行的政策。

(中國時報)

共享機車擴及全市 年底增至3000… 斗六市長選情 藍綠請大咖出馬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。