政見沒人氣 謝典霖指五五波是警訊

2018年10月25日 01:14 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

國民黨主席吳敦義24日出席彰化縣行動中常會，彰化縣議會議長謝典霖直指，在綠營執政不佳的利多下，彰化藍軍原有相對優勢，但民調仍呈五五波拉鋸，卻是警訊，並直言捷運到南彰得不到年輕人的認同，「天方夜譚」式的政見要盡早修正，多提具體政策才能爭取支持。

王惠美表示，對議長的看法表示尊重，競選以來有規畫策略和步驟，會隨時間和現況做調整。

國民黨行動中常會在彰化縣召開，除介紹公職候選人，彰化縣長候選人王惠美提出擘畫彰化縣的藍圖並懇託支持，緊接者中常委、議長謝典霖提出政情分析。

謝典霖說，戰力相對落後台中、台南、高雄等地區，候選人針對議題聚焦，進行議題式引導，民調大幅上揚，但反觀彰化縣，本有相對優勢，卻未能拉開領先距離，讓民調呈五五波拉鋸，是選戰一大警訊。

謝典霖指出，以往影響藍軍團結的派系領袖，在前立法院長王金平協商下已完成整合，但後續仍須由候選人強化彼此連結，這次百里侯爭霸，一定要打造成明星級候選人，才能吸引目光，贏得認同。

謝典霖不諱言說，「捷運到南彰化」政見像天方夜譚，網路一片罵聲，就知是多麼得不到支持，便捷性、普級性怎和公路比？可能用來支撐二林中科等兩萬員工通勤嗎？「捷運到彰化這樣的政策也不應再吹噓了！」建議政策應該即早修正，多提具體可行的政策。

(中國時報)