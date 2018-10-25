市府又還債10億 被疑拚選戰

2018年10月25日 01:14 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲號稱「還債市長」，4年來還了520億元，成為任內驕傲政績，北市副祕書長、財政局長陳志銘24日透露，市府上周又加碼還債10億，讓未償債務降到938億元。不過，距離選舉只剩1個月，市府此舉遭外界質疑是為「拚選戰」。對此，陳志銘反問，選前為何不能還債，難道市府要全部停工？

柯文哲創下4年還債530億紀錄，但包括藍綠議員、選戰競爭對手都曾批評，市府只是用財務調度來「作帳」，不是真正還債。陳志銘昨火力全開炮轟，「這些都是對財務及預算毫無概念的胡謅」。他強調，政府運作都要考慮現金流，需設法讓收入進帳趕在支出出帳前，若來不及就要辦理短期借款支應，也就是「周轉」。

他舉例，每年在房屋稅、地價稅等歲入未進市庫前，必須「調度資金」讓市政能正常運作，市府可向銀行短期借款，但要支付利息，也可選擇向市庫（納入集中支付的基金）周轉，等稅收進帳後再歸墊市庫，這就是資金調度。

陳志銘強調，市府這4年設法把原要付給銀行的借貸利息省下，再把錢用於增加債務還本，因此還債速度快，目前債務基金累積賸餘有17.5億元，因此10月18日再拿10億元還債，讓未償債務降低，減少要負擔的利息。

針對外界質疑選前加碼還債是政治動作，陳志銘說，債務基金只能用於還債，不還就是閒置，還要多繳利息，市府只是依慣例在年底前還債，跟選舉動作無關。至於為何外縣市難以仿效這套模式？他直言，外縣市連錢都不夠用，怎麼積極還債？

(中國時報)