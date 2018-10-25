高思博PK黃偉哲 拚地方發展

2018年10月25日 01:14 中國時報 洪榮志 ／台南報導 ／台南報導

國民黨台南巿長候選高思博表示，要給人民過好生活的前提就是要振興經濟，台南和高雄無論在人文或地理上都屬於不可分割的共同體，因此他要與韓國瑜展開「南高合作，雙城雙贏」，打造南台灣發財圈。民進黨台南市長候選人黃偉哲24日表示，台南市是一個幅員遼闊並兼具多元文化的城市，如果當選市長，未來將朝向一區一特色來推動各區的發展。

高思博說，行政院主計總處統計，去年台南每人每月消費支出1.88萬元，全國排第11名；每人每月可支配所得2.39萬元，比花蓮的2.57萬元、苗栗2.44萬元還要少。台南在民進黨20幾年長期執政下，經濟一直沒有起色。

高思博強調，執政者應該思考的是如何振興經濟產，創造市民的富。首先應凍漲房屋稅，把政府亂收的錢還給人民；其次，65歲以上長者，免繳健保費，幫長者年省近9000元。

高思博表示，透過市政府單一窗口，提升行政效率、便捷招商投資行政程序，設置3個產業園區─南科溪北、汽機車零件園區、螺絲螺帽工具機園區，至少創造10萬個就業機會、200億元的產值，帶動周邊千億元商機，透過投資環境的改善及大力對外招商，政府至少可以獲得50億元稅收，可以做更好的建設，而不是與民爭利。

黃偉哲則針對地方發展提出方向，他表示，未來如果入主市府，將以一區一特色為概念來規畫區域發展，除了結合原有的在地特點，更要推出「一區一政見」，將既有的元素，搭配未來市府的政策規畫，建立地方新舊共榮的文化，同時還必須兼具經濟力，讓城鎮能因此而重獲新生，再現榮景。

(中國時報)