水上鄉長選舉 劉敬祥占優勢

2018年10月25日 01:14 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

年底嘉義縣水上鄉長選舉，鄉代陳德榮獲國民黨提名，挑戰爭取連任的民進黨籍鄉長劉敬祥，藍綠對決格外緊張，不過在執政優勢下，劉敬祥目前仍居上風，選情樂觀穩定，陳德榮拚全力突圍，強調他從不覺得自己會輸，也說雙方差距愈來愈小，距投票還有1個月時間，他選情大有可為，拚逆轉不是沒機會。

陳德榮是國民黨今年在嘉縣鄉鎮長選舉唯二提名的候選人之一，自宣布參選鄉長後，與曾任兩屆鄉長，爭取議員連任的王啟澧合體拚選舉，知名度逐漸打開，連陳德榮都說，從最早外界傳他會輸8000票，現已拉近到輸1500票，即使外界一片不看好，「我有信心能打贏這場仗」，強調他的步驟就是先讓選民認識他、認同他，再把票投給他。

藍營人士也說，劉敬祥雖有現任優勢，但兩人差距愈縮愈小，主要是中央執政對民進黨的候選人不利，民眾對鄉政觀感也不全然正面，部分綠營支持者可能轉向，就算沒辦法支持國民黨的人選，也會投廢票，國民黨要拿回水上鄉，「絕對有機會」。

儘管藍營展現旺盛企圖心，根據民進黨內部民調，劉敬祥選情樂觀，尤其劉敬祥除自己的基本盤，還有農會系統支持，評估年底的得票數與本屆應差距不大。

因普悠瑪號出軌翻覆，目前仍停止競選活動的劉敬祥則說，雖然選情穩定，但還是不能輕忽，要穩紮穩打，畢竟大環境或多或少對他有影響，相信自己為水上鄉做了這麼多事，鄉親的眼睛是雪亮的。

(中國時報)