普悠瑪翻車 重創花蓮觀光

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中國時報
張祈／花蓮報導

1021台鐵普悠瑪翻車意外，造成18死、上百人輕重傷，東部幹線雖於24日上午全面開通，但旅宿業者大嘆，住房率掉了1至2成，房客寧可損失訂金也要退房，政府推動的洄瀾之心觀光列車，這幾日也收到2000多張的退票，花蓮觀光旅館商業同業公會理事長唐玉書說，才剛重建好的震後觀光，又再次瓦解，估計會影響到年底。

遊客紛延期或取消行程

挺過年初震災重創，花蓮觀光再次受到考驗，唐玉書說，震後中央推動旅遊補助、國慶煙火也選在花蓮舉辦，稍微回溫的觀光熱潮，由於機票貴、遊覽車搭車時間長，加上2010年蘇花公路重大遊覽車事故，花蓮旅客7成是搭乘火車通勤，原本最安全的火車發生翻覆意外，原本排定的遊客多是延後甚至取消，連預計下星期來訪的國外媒體考察團也順延至明年1月。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長陳義豐指出，普悠瑪翻覆隔天，各飯店業者總計退了約300間房，住房率剩下不到5成，他也指出，由業者承辦的洄瀾之心觀光專列，為台北往返花蓮的普悠瑪列車，主打「車加酒」方案，為期1年時間，截至23日止，已接獲2000餘張的主動打來退票的電話，退票日期甚至到明年2月的遊客，目前仍持續增加中，將連帶影響訂房飯店。

縣府攬客 將再祭優惠

住房率一片慘淡，專打散客的民宿業者相對受損較低，花蓮縣民宿協會理事長陳秉忠說，10月民宿住房率平均只有3到4成，本來就是逢淡季，這次影響火車翻覆影響不大。

為再次振興觀光，花蓮縣政府已擬定多項旅遊方案，包括「花蓮住2晚，好禮10選1」旅宿優惠活動，、推廣「花蓮好玩卡」15條自由行及包車旅遊套裝行程，及冬季強打的溫泉季「溫泉專車」，配合昨台鐵恢復雙向通車，將持續迎接來自全國的遊客，重啟對普悠瑪列車、花東線旅遊的信心。

(中國時報)

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