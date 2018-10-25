串聯花博 中市捷運綠線試運轉

台中市府團隊從北屯機場總站搭乘捷運電聯車，一路測試行駛至烏日區的台中高鐵站，整體狀況良好。（盧金足翻攝）

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中國時報
／台中報導

迎接台中第1條捷運與花博！台中市捷運綠線展開試運轉，市府團隊24日從北屯機場總站搭乘捷運電聯車，一路測試行駛至烏日區的台中高鐵站，之後再轉搭台鐵前往后里站，巡察即將開幕的台中花博后里園區各項交通措施。交通局長王義川表示，捷運與花博均為市府重大施政，實地會勘巡察，要求每個環節都到位。

平穩舒適 里長按讚

交通局持續密集測試各項機電系統，正式展開試運轉作業力，王義川率領200名包括區長、里長等市府團隊成員進行全線視察，全程測試包括上車動線、車上空調、載重、進出車門時間、速度調整等重點。

捷運電聯車採自動駕駛模式，從北屯機場總站至終點台中高鐵站，全程16.71公里，沿途過站不停，測試時間約30分鐘。

三鐵共站 轉乘方便

出發前，由台北捷運工程局對測試的乘座人員進行安全宣導，說明捷運構造，里長坐在車廂內體驗自動駕駛的感覺，紛紛豎起大姆指稱讚「平穩舒適！」

抵達台中高鐵站並完成測試後，穿越聯通道前往台鐵新烏日站售票區，體驗三鐵共站的轉乘便利性，一出后里東站立即進入花博后里森林園區，一路巡檢花博交通指標與設施，希望在11月3日花博開幕前加強檢測各項措施。

王義川表示，這趟捷運綠線加花博交通巡察，除展現三鐵共站的轉乘便利性，讓與會人員體驗搭火車逛花博的舒適與方便，捷運綠線已正式試運轉，正朝2020年通車的目標努力。

(中國時報)

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