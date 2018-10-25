雲管處推觀光 尋高跟鞋主人

布袋高跟鞋教堂在823水患受災，現已恢復景致，平日也有不少遊客前往遊憩。雲嘉南濱海國家風景區管理處將在此舉辦「找尋高跟鞋主人」活動，24日記者會特別演出浪漫行動劇（小圖）。（呂妍庭攝）

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣布袋高跟鞋教堂在「823泡戰」一度受災，現已恢復昔日景緻，為打造高跟鞋教堂浪漫意象，雲嘉南濱海國家風景區管理處將在11月3日舉辦「找尋高跟鞋主人」活動，除廣邀民眾到場為10對新人「證婚」，當天還推出一系列體驗活動，雲嘉南管理處長徐振能盼此次活動，讓外界知道布袋已經復原了，歡迎大家到高跟鞋教堂找尋屬於自己的浪漫！

最大獎價值3萬8000元

「找尋高跟鞋主人」活動11月3日上午10點在高跟鞋教堂園區登場，除音樂舞台劇、魔幻光雕秀以及浪漫市集等系列節目，主辦單位也規畫有料和無料的體驗，現場將有上百套禮服、旗袍供民眾租借拍照，徐振能說，只要參加4項付費服務，再與園區周邊裝置藝術拍照打卡上傳臉書，就可以得到摸彩券1張，最大獎是價值3萬8000元的婚禮顧問和樂團服務，呼籲即將結婚的新人別錯過好康機會。

昨雲管處特別安排由金穗獎紀錄片獲獎作品《神戲》女主角安妮扮演在地布袋鎮養蚵人家的女孩，演繹「找尋高跟鞋的主人」浪漫行動劇，徐振能指出，布袋在823水患受災非常嚴重，當地觀光產業也受到影響，現在不僅復原了，而且「比以前更好」。

布袋蛻變 再現風華

嘉義縣副縣長李明岳表示，水患後縣府積極協助當地居民重建工作，目前店家大多已重新開始營業，他感謝雲管處馬上就籌辦大型活動，為帶動當地觀光人潮而努力，也希望遊客前來觀光，支持在地農特產和店家，大家一起攜手合作，讓布袋風華榮景再現。

(中國時報)

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