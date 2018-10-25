13議員畢業 高市議長獻花感恩

不再尋求連任的議員們，24日站上主席台拍照留念。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導
議員羅鼎城（左）帶著妻子、女兒進入議場參加「畢業典禮」。（林宏聰攝）
林瑩蓉（左）與要拚連任的同黨議員鄭光峰自拍留念。（林宏聰攝）

高市議會第2屆第8次定期大會24日閉幕，本屆議員66人有13人確定不連任，議長康裕成特別安排感恩活動，一一獻花致意，不連任的議員也把握機會在議場內自拍留念；據了解，這是高市議會首次為議員辦「畢業典禮」，氣氛溫馨。

首度辦畢典 氣氛溫馨

確定不尋求連任議員包括周鍾讚、徐榮延、黃石龍、鄭新助、張文瑞、蕭永達、林瑩蓉、翁瑞珠、沈英章、羅鼎城、顏曉菁、王聖仁、李長生；其中，黃石龍兒子黃文志、鄭新助孫女鄭孟洳、翁瑞珠女兒黃秋媖、李長生女兒李亞築接棒參選。

高市議會首次為不連任議員辦感恩活動，除了顏曉菁、王聖仁、李長生未出席外，其他10人依序上台，康裕成與副議長蔡昌達、祕書長陳順利致贈紀念品並獻花，代理市長許立明在旁致意。

議長直言 沒愧對市民

現場播放背景音樂《感恩的心》，議員周鍾讚說，當年參選即是以這首歌為競選歌曲，如今聽來感觸良多；林瑩蓉擔任議員12年來，每屆參選票數都比上屆增加，她說很榮幸見證高雄持續進步，相信市民同樣感動。

「第2屆議員沒愧對市民！」康裕成表示，本屆審查市府提案1090件、報告案376件、法規案（含議員法規案）55件、議員提案4872件、有關機關提案4件、人民請願案2件；值得注意的是，議員提案打破歷屆紀錄，更比上屆成長50％。

她說，本屆推動議事透明化、增進效率，獲「台灣開放民主守望協會」地方議會網站評鑑「網路透明度」第1名，且除因審議上屆議會留下的總預算案外未曾開臨時會，省下6300萬元開銷。

(中國時報)

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