新莊障礙者日照中心啟用

新莊頭前庄障礙者日間照顧中心24啟用，新北市長朱立倫與議長蔣根煌（前排左一）、議員黃林玲玲（前排左二）等人一起陪身心障礙朋友手作小盆栽。（吳岳修攝）

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中國時報
／新北報導

新北市運用公益彩券盈餘分配基金設立「新莊頭前庄障礙者日間照顧中心」，這也是新北市是第7家日間照顧中心，市長朱立倫說，只有建構在地福利資源網，讓身心障礙朋友可以在熟悉的社區裡就近接受完善照顧，同時也減輕家長負擔。

新莊頭前庄障礙者日間照顧中心位於新莊區幸福東路7號4樓，原本作為市民活動中心使用，由新北市府規畫由公益彩券盈餘分配基金所成立，24日在朱立倫、新北市議長蔣根煌、議員黃林玲玲等人共同揭幕下啟用，伊甸社會福利基金會接手經營，提供社區型的身心障礙者日間照顧服務，透過專業輔導員帶領從事文康休閒與健康活動，增進身障者的社會參與，並延緩身心功能衰退。

朱立倫說，新北市對身心障礙朋友的照顧無微不至，不久前新豐青年社會宅才成立身心障礙者小型作業所，這是新北市第19間小作所，對中重度的身障家庭來說，社區型的日間照顧中心更顯重要，讓身障朋友白天能到熟悉的社區日照中心安置，替家長爭取喘息、休息及生活的時間，才能減輕身障家庭的負擔。

伊甸基金會執行長黃琢嵩讚許新北市府為身心障礙朋友的付出，他說新北市府致力打造從搖籃到搖椅的全人照顧系統，，與伊甸基金會追求社福與長照的理念吻合，讓身心障礙朋友從枴杖到輪椅中，減緩身體退化的速度，他能感受到市府對身心障礙者的關心與愛心，「這真的是一件很棒的事。」

(中國時報)

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