花舞館賞花姿 聽花開的聲音

2018年10月25日 01:14 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

2018台中世界花卉博覽會，后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個「8」字迴圈形。小圓「蘭花廳」是溫室建築，規畫為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業發展史；大圓「競賽廳」邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。「花舞館」中央從天而降的「花之信約~花鐘」，更會不時傳出優美的樂章！

台中市教育局表示，小圓「蘭花廳」策展團隊集結成大蘭花研發中心、蘭花育種者協會及日本攝影師蜷川實花，打造結合蘭花生態與發展歷程、藝術美學、生活應用及科技智慧成果的蘭海盛宴；上萬株各式珍貴獨特蘭花展示，表現台灣蘭花產業發展。

教育局長彭富源說，包括台灣蘭花原生種的生態與生存方式、產業栽培技術進步史、及透過台灣傲視全球的蘭花育種技術所培育出來的珍貴花卉等；場館還設計科技多媒體互動區，讓民眾可透過螢幕觸控，對應出專屬的個性化蘭花卡。

教育局指出，大圓「競賽廳」打造為聆聽花開聲音的花藝殿堂，邀國內外花藝大師展示巨幅花藝創作，讓民眾感受花藝大師詮釋大自然花開的綻放；場館規畫10檔室內花卉競賽，邀國際知名花卉團體參展，呈現各國特色花卉及技巧布展。首檔為「國際短期室內花卉競賽」，精彩可期。

(中國時報)