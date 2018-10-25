花舞館賞花姿 聽花開的聲音

2018台中世界花卉博覽會，后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，「花舞館」中央從天而降的「花之信約~花鐘」。（陳世宗攝）

友善列印
中國時報
／台中報導

2018台中世界花卉博覽會，后里園區的「花舞館」以花朵概念發想，兩棟圓形構築結合鑲嵌構成一個「8」字迴圈形。小圓「蘭花廳」是溫室建築，規畫為長期蘭花展，訴說台灣蘭花產業發展史；大圓「競賽廳」邀請國內外花藝大師，展現高超花藝技巧與國產花卉之美。「花舞館」中央從天而降的「花之信約~花鐘」，更會不時傳出優美的樂章！

台中市教育局表示，小圓「蘭花廳」策展團隊集結成大蘭花研發中心、蘭花育種者協會及日本攝影師蜷川實花，打造結合蘭花生態與發展歷程、藝術美學、生活應用及科技智慧成果的蘭海盛宴；上萬株各式珍貴獨特蘭花展示，表現台灣蘭花產業發展。

教育局長彭富源說，包括台灣蘭花原生種的生態與生存方式、產業栽培技術進步史、及透過台灣傲視全球的蘭花育種技術所培育出來的珍貴花卉等；場館還設計科技多媒體互動區，讓民眾可透過螢幕觸控，對應出專屬的個性化蘭花卡。

教育局指出，大圓「競賽廳」打造為聆聽花開聲音的花藝殿堂，邀國內外花藝大師展示巨幅花藝創作，讓民眾感受花藝大師詮釋大自然花開的綻放；場館規畫10檔室內花卉競賽，邀國際知名花卉團體參展，呈現各國特色花卉及技巧布展。首檔為「國際短期室內花卉競賽」，精彩可期。

(中國時報)

桃市表揚6社會企業公司 嘉市40家雞肉飯通過衛生評鑑

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。