嘉市40家雞肉飯通過衛生評鑑

嘉義市長涂醒哲頒發評鑑證書給40家雞肉飯業者。（廖素慧攝）

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中國時報
／嘉市報導

為提升嘉義特色小吃雞肉飯業者衛生品質，嘉義市政府衛生局辦理首屆雞肉飯業者衛生評鑑，有40家通過評鑑，24日由市長涂醒哲授證，不少知名業者的第2、3代接班人為產業挹注新觀念新作法。

涂醒哲表示，火雞肉飯是嘉義最具代表性的特色美食，不僅好吃還要衛生品質把關，選出40間衛生安全評鑑A+的特優店家頒獎，讓大家吃得更安心，讓遊客來嘉義市吃雞肉飯，也帶動觀光商機，也將雞肉飯推向國際美食市場。

衛生局食品藥物管理科長張育彰說，全市約百家火雞肉飯、雞肉飯店家，有72家業者參加衛生評鑑，首次由社團法人中華食品安全管制系統發展協會進行評鑑，共有40家通過，評鑑項目約50個項目，其中，食材逾期、夾帶異物、變質腐敗、食品偽造仿冒、受汙染等絕對不容許，一旦被查到直接開罰。

博愛火雞肉飯店第2代陳建鴻是短跑健將，餐飲科班出身，講求衛生品質、口味，在吳鳳北路創業開店3年，獲評鑑授證，他說，要改變做餐飲油油髒髒的刻板印象。

有航空機師執照的東門火雞肉飯店第2代張韶文，為愛捨棄空中飛人的高薪工作，接手家業，他見識國外的餐飲業，堅持顧好品質，期許將來能拓展中央廚房。三禾火雞肉飯店已傳承3代，第3代蕭昱瀚認為顧好品質是對客人最大的尊重。

社團法人中華食品安全管制系統發展協會理事長陳元科表示，員工健檢、倉儲環境溫度管控、員工個人衛生、食材來源憑證把關等都是基本要項，但有些業者仍未能符合標準通過評鑑。

(中國時報)

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