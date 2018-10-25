北市購110輛清潔車

2018年10月25日 01:14 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

今天是清潔隊員節，台北市長柯文哲24日體恤清潔隊員辛苦送上生力軍大禮，購置110輛環保清潔車輛，不但可保障清潔隊員安全，更提升服務效能，其中8輛獲歐盟抑塵標章三星級的小型掃街車最受注目，比起去年採購的「小掃」具有更強抑制揚塵功效。

北市環保局昨在花博舞蝶館舉辦「環保好聲音」卡啦OK大賽，提前慶祝清潔隊員節，12區清潔分隊帶來美食、小吃和大家分享。柯文哲致詞時表示，市府每次做市民滿意度調查，第一名都是環保，滿意度大於80分，現在民調50、60就很厲害了，支持度能超過80分，這表示北市環保工作是市民最滿意項目。

柯文哲說，為感謝清潔隊員辛勞，市府也要提供更好的設備，所以花5.7億元把215輛老舊清潔車輛全部汰換，另引進小型掃街車減少灰塵，一來對大家健康較好，再者工作較有效率，大家還有什麼需要，市府就再精進，讓大家工作輕鬆一點，繼續服務市民。

環保局環清科長黃寬助指出，今年採購110輛車是歷年來最大規模，首度有17輛油電混合動力資源回收車加入，減少許多噪音與空汙，小型資收車減輕車體重量，增加載物外還可省油。

他說，8輛通過歐盟PM2.5及PM10除塵測試的新款小型掃街車昨亮相，因為過濾系統比去年採購車輛設計嚴密，吸風量與集塵箱較大，抑制揚塵功效更好，明年預計要再購入8輛，總共有24輛。

(中國時報)