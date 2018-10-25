北市購110輛清潔車

今天是清潔隊員節，台北市長柯文哲（右），（右二為環保局長劉銘龍）24日體恤清潔隊員辛苦送上生力軍大禮，購置110輛環保清潔車輛。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

今天是清潔隊員節，台北市長柯文哲24日體恤清潔隊員辛苦送上生力軍大禮，購置110輛環保清潔車輛，不但可保障清潔隊員安全，更提升服務效能，其中8輛獲歐盟抑塵標章三星級的小型掃街車最受注目，比起去年採購的「小掃」具有更強抑制揚塵功效。

北市環保局昨在花博舞蝶館舉辦「環保好聲音」卡啦OK大賽，提前慶祝清潔隊員節，12區清潔分隊帶來美食、小吃和大家分享。柯文哲致詞時表示，市府每次做市民滿意度調查，第一名都是環保，滿意度大於80分，現在民調50、60就很厲害了，支持度能超過80分，這表示北市環保工作是市民最滿意項目。

柯文哲說，為感謝清潔隊員辛勞，市府也要提供更好的設備，所以花5.7億元把215輛老舊清潔車輛全部汰換，另引進小型掃街車減少灰塵，一來對大家健康較好，再者工作較有效率，大家還有什麼需要，市府就再精進，讓大家工作輕鬆一點，繼續服務市民。

環保局環清科長黃寬助指出，今年採購110輛車是歷年來最大規模，首度有17輛油電混合動力資源回收車加入，減少許多噪音與空汙，小型資收車減輕車體重量，增加載物外還可省油。

他說，8輛通過歐盟PM2.5及PM10除塵測試的新款小型掃街車昨亮相，因為過濾系統比去年採購車輛設計嚴密，吸風量與集塵箱較大，抑制揚塵功效更好，明年預計要再購入8輛，總共有24輛。

(中國時報)

淘汰耗能冰箱趁現在 羅文崇辦圖像展 邀你回味永和

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。