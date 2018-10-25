清潔員月曆超閃 媲美大明星

台中市全台首創推出清潔隊員形象月曆，展現出隊員的「力與美」。（陳淑娥攝）

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中國時報
／台中報導
台中市全台首創推出清潔隊員形象月曆，展現出隊員的「力與美」。（陳淑娥攝）

新北市消防猛男月曆炙手可熱，台中市也不落人後！台中市環保局24日全台首創，推出清潔隊員形象月曆（右圖，陳淑娥翻攝），男女主角頗具明星臉，還有雙胞胎兄弟檔等，民眾只要捐發票就能參加抽獎，有機會將俊男美女環保月曆帶回家。

25日是「清潔隊員節」，環保局在豐原區體育場舉行慶祝活動，表揚166位績優人員，今年全台首創發行以清潔隊員為主角的月曆，台中市長林佳龍代表市民感謝「城市化妝師」維持市容環境的辛苦付出。

這本形象月曆展現清潔隊員的「力與美」，傳達環保工作的重要性，男女主角充滿明星臉，有酷似藝人韋汝、偶像劇男主角邱澤、歌手吳克群等，還有雙胞胎兄弟檔，而背景更是臥虎藏龍，包括前職棒選手、健美國手、網路直播主及國軍退役弟兄，未來男女主角都將成為台中環保大使。

環保局指出，台中每天有超過1000噸垃圾需要清運，不管是道路清掃、垃圾收運、清溝抽肥等，若遇豪雨風災，還要在第一時間復原環境，而形象月曆所展現的就是隊員的日常。

目前市府規畫印製5000本，讓勞苦功高的清潔隊員每人擁有1本做紀念；另限量300本開放民眾分階段有條件索取，只要捐30張發票，就有機會抽中形象月曆。

(中國時報)

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