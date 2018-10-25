高三女生電繪插畫 大陸奪優秀獎

2018年10月25日 04:10 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

新港藝術高中高三學生朱霈妤將課餘電繪插畫作品投稿至大陸網路平台榮獲優秀獎，平時更有廠商因看到她的作品找她合作，在臉書有超過4000名粉絲的她，也會收到粉絲委託繪製頭像等，今年高三的她說，本來想放棄，沒想到畫畫是興趣也能成為謀生的工具，未來想就讀國內相關藝術大學，繼續精進自己。

朱霈妤從小對畫畫很有興趣，國中時接觸電繪，家人一開始也有反對的聲音，但朱霈妤靠自己的能力證明，畫畫除了是興趣外，也可以養活自己，目前每個月約有1至2件的接案邀約找上她，也與大陸網路平台合作連載漫畫。

朱霈妤說，高一時原本也想放棄藝術這條路，但因高二暑假時投稿量多，也吸引一些接案邀約，讓她覺得或許繼續發展可以當成未來事業，就一路畫到現在，她也坦言，「時間分配很重要」上課認真聽，回家除溫習功課外還要擠出時間畫畫。

新港藝術高中美術老師駱巧梅說，朱霈妤除電繪外，傳統水彩、素描也畫得很好，構圖、用色及內容富意境及巧思，學校對有才華的孩子會盡力幫忙，找更多比賽管道、協助他們累積作品，今年年底也預計幫朱霈妤出版畫冊。

朱霈妤說，學校的風氣開放、同學想法自由，加上舒適的環境，是很合適的創作空間，也透過學校老師的幫忙累積作品，未來希望考取藝術大學，繼續精進。

(中國時報)