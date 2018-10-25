國寶陶藝家 陳煥堂獲成就獎

84歲陳煥堂榮獲2019年臺灣陶藝成就獎。（許哲瑗翻攝）

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中國時報
／新北報導

陶博館「2019台灣陶藝獎」成就獎為新竹國寶級大師陳煥堂榮獲，他是國內少數集結藝術、學術於一身的陶藝家，1978年曾奉經濟部派至巴拉圭共和國傳授製陶技術，協助巴國製作出史上第一件上釉的高溫陶，致力陶藝創作、陶藝教學超過半世紀。

84歲的資深陶藝家陳煥堂，畢業於國立臺灣師範大學藝術系，擔任教職多年後，考取公費赴日本京都市立藝術大學，主修陶藝學，之後獲聘為日本岐阜縣多治見市陶瓷器試驗場的特別研究員，同時擔任工業技術研究院工程師。

儘管已在陶藝界闖出名堂，熱愛藝術的陳煥堂仍不忘創作，1978年到巴拉圭共和國指導陶藝技術，從最基本的安裝設備、採礦選土、脫鐵粉碎、施釉彩繪，到最終燒製完成，全都親自傳授，並親自在當地找尋適合的礦土，以簡陋的工具模製成釉藥。

短短4個月內，陳煥堂成功協助巴拉圭製作出史上第一件上釉的高溫陶，被外界視為「不可能的任務」，成為陶藝界的傳奇人物。

陶博館表示，陳煥堂不僅在專業陶藝界佔有一席之地，他出刊多本個人專業著作也備受珍藏，被列為新竹百大藝術家、客家百大美術家，還在國立聯合大學授課，為教育界奉獻20多年，是國內少數集結藝術、學術於一身的陶藝家，得獎實至名歸。

陶博館表示，明年將舉辦盛大展覽，展出陳煥堂在多年以來，於國內外獲獎的作品，邀請民眾欣賞。

(中國時報)

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