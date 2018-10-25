美中爭霸賽局 台灣別插花

友善列印
中國時報
李正修

國防部日前主動發布消息，證實兩艘美國軍艦22日由南向北航經台灣海峽，美方也表示，此例行性通過展現「美國對自由、開放印太區域的承諾」，並將持續在「國際法允許的任何地方飛行、航行與執行任務」。由於此時美國與中國之雙邊關係相當緊張，因此美方此舉是否會成為常態性演訓，也備受國際關注。

中國大陸除了派遣多艘船艦隨行監控外，其外交部亦回應已向美方表達關切。向來在美陸關係持鷹派立場的《環球時報》則指出，此次通過台海的軍事意義有限，不外乎是傳遞「台海航行自由、鼓舞蔡英文當局及保持對大陸施壓姿態」的3種訊號，但北京「不能生氣，要客觀評估美艦通過台海的危害程度，也不能看得太重而被美方牽制。」

蔡政府的反應相當令人玩味。有所謂知情人士表示，這是美方以具體行動回應蔡總統的國慶談話，「具有自由航行及維護區域穩定的常態性作為戰略意涵」。然而，行政院長賴清德則說「這是美國常規的演訓動作」，2015年就有10次之多。事實上，不是10次而是10艘。換言之，既然美軍在兩岸平穩時期就有類似的經常性演訓，此次的台海航行又與蔡總統談話何干？應該與美國全球戰略比較有關。

國際社會對美中是否已進入「新冷戰」仍有歧見，但不論兩強權最終和戰，結果都勢必衝擊現行國際秩序，處於美中台三邊關係之弱勢地位的台灣，更難跳脫美中競逐東亞霸主的賽局。

川普總統日前才公開表示，美國將退出由雷根總統與蘇聯領袖戈巴契夫於1987年簽署的《中程飛彈條約》，理由是俄羅斯在常規與核子中程飛彈上違反條約在先。實際上，他是在指控不受該條約限制的中國，因為解放軍持續增加的中程及中長程飛彈已嚴重威脅在西太平洋的美軍安全，更何況重啟遏制俄羅斯及中國的軍備競賽有利於美國軍工複合體的復甦，有助11月期中選舉。

美國又在重新商定的《美墨加貿易協定》裡，增加所謂的「毒藥條款」，明訂3方之中的任一國家若與「非市場經濟國家」簽署貿易協定，則另外兩國可在6個月內選擇退出，並達成雙邊貿易協定，而且此條款未來可能適用在其他貿易協定。很明顯，此舉就是要孤立中國。

在美國步步進逼下，中國當然不會坐以待斃。在與東協協商「南海行為準則」草案過程中，中方希望能寫入「排除與域外國家軍演、探勘天然資源」的排他性條款，目的在限縮美國在東亞區域安全的角色。由於此條文欲牽制東協與美國的軍事合作，勢必引發美中的外交拉扯及東協反彈，也是影響該草案的關鍵。

不可否認，美國是台灣最重要的安全後盾，然而，解鈴仍須繫鈴人，兩岸僵局的根源是國共內戰及國際冷戰的連動結構，若無具體外部援助，台灣絕無單獨脫離「兩岸一中」框架的可能，將美艦通過台海當成選戰操作，反而不智。這是台灣必須嚴肅面對的政治議題，也是蔡政府無可推卸的責任。（作者為國家政策研究基金會副研究員）

(中國時報)

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