我們忘了「八爪魚精神」

2018年10月25日 04:10 中國時報 丁學文

中美劍拔弩張讓很多廠商既不能無視川普高喊的「美國優先」，又不能立刻從「中國撤退」，這種被動而且無奈的進退失據，一下子讓台灣很多企業如墜五里霧中，不知所措。這一期《經濟學人》就寫了一篇文章分析〈中西方之間的供應鏈會不會分道揚鑣？〉9月28日，我在台中TBW（Taichung Bike Week）不經意撇見1張主辦單位的海報，上面用大字寫著Overcome Trade War（克服貿易戰），在海報上畫的台灣下方還有一排小字Complete Bikes Assembly Shipment from Taiwan（完全從台灣組裝出口），明顯透露出台灣自行車產業的集體焦慮。

這讓我感受良多，我清楚記得2011年我們剛剛在杭州募完電動車產業基金時，我曾經專程前往崑山向Giant請益，當時的台灣自行車王國風頭正茂，不但是台灣的驕傲，而且在大陸二輪市場沒有人不翹著大拇指佩服的，沒想到轉眼間會從最高峰量縮近4成，市值更跌破了3成。

要問台灣的驕傲為何會陷入如此重度衰退？《商業周刊》認為是因為過去3年，它們遭遇了3股颶風的襲擊。除了劍拔弩張的中美貿易戰，它們還遇見2017年德國Bosch橫空搶走從歐洲開始爆發的E-Bike商機以及共享單車的橫空出世。不過我個人覺得更重要的是他們沒有在高峰的時候預作轉型準備，趁大陸的電動自行車野蠻成長之際占據高地，更沒有利用得之不易的品牌效應做好出行產業的布局，才會感覺好比大家一起圍著桌子吃飯，只不過起身離席轉了一圈回來，卻發現自己已經沒有座位，反倒擠進了諸如哈囉單車、小牛電動這些陌生臉孔。

我相信台灣的自行車產業不會是唯一一個感到焦慮的產業群落，台灣大部分的產業現在都有著轉型的茫然，但是隨著互聯網移動時代的到來，台灣的產業模式確實陷入了一種集體啞火的狀態。這讓我想起如今市值僅次於BAT的美團，它的投資人徐新曾說過的一段話，她說市場上始終有對美團戰線拉得太長而且不夠專注的質疑聲音。她認為這些批評不懂現代產業的節奏，她同意做傳統製造行業一定要很專注，但是做互聯網要像八爪魚，爪伸得到處都是，過度專注的會越來越不靈。她接著解釋，傳統行業要專注，是為了擴大規模，降低單個用戶成本；而互聯網時代，經濟規律變了，用戶數越大，每個用戶的價值也就越大，還能形成網絡效應。你要把邊際打開，每個用戶價值體現在多業務上，只要你管理得好，選對賽道，這些網絡效應就會持續擴大。

事實上，我們明顯看到，這個世界不同領域之間正在相互滲透，做平台的想要做出行，做共享的已經開始合作，做四輪的也開始布局切入二輪…，跨界與融合時刻上演。產業鏈上的各環節都將迎來更緊迫的時間窗口，而誰都不願意等。正如Facebook創辦人Zuckerberg所說，一個變化如此快的世界裡，你最大的風險就是不冒風險，或許我們會抱怨台灣市場太小難以施展或別人太快追趕不及，但其實我們最該改變的是我們自己的心態，緬懷過往的成功只會讓你與下個新世代繼續脫節。

就拿我一直在鼓吹的，我認為台灣最有機會的出行產業來說，台灣自行車產業根本就不該缺席，早在2016年Tesla還苦苦撐著它的電動車大夢時，台灣供應鏈就是Elon Musk最大的助力了，就算在各行各業都在瘋跨界造車的今天，台灣電動車供應鏈仍然是各方爭取的主要對象，但即使大家都知道自行車電動化勢不可擋，大家更心知肚明電動自行車早晚會和互聯網、AI等科技連結，我們也看見大陸滴滴、美團、小米以及美國Uber、東南亞Grab、印度Ola都在想方設法切入二輪出行，連美國Bird、Lime都輕易成為獨角獸，而各種數據更是兵家必爭，想得大勢者勢在必得的珍寶，但為什麼迄今不見台灣自行車業者積極參與其中？答案很簡單，因為我們的專注蒙蔽了我們的雙眼，更忘記了我們也曾經擁有的八爪魚精神。

（作者為創投合夥人）

(中國時報)