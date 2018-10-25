日本和中親美，台灣呢

2018年10月25日 04:10 中國時報 曾復生

日本首相安倍晉三啟程訪問北京，將與大陸國家主席習近平會談。中日兩國關係歷年來顛簸起伏，其間美國刻意營造中日對立競爭以坐收漁利的布局頗為關鍵，不僅讓日本無法施展外交政策，更導致日本難以擺脫美國軍事控制，必須唯美國馬首是瞻。

當前，川普總統的「美國優先」咄咄逼人，強勢要求安倍政府減少對美貿易順差，增加分擔美國駐軍成本並提高對美軍購金額；同時，日本企業界亦要求安倍政府改善日中關係，以利參與「一帶一路」商機，助益國內經濟成長與2020東京奧運成功。不過，美中戰略競逐正加劇升溫，川普政府視中國為頭號競爭對手，副總統彭斯11月中旬將推出「印太戰略」綱領，牽制「一帶一路」，並要求日本增加承擔盟國責任，讓安倍平衡「和中親美」策略難度升高。

近來，安倍為營造10月訪中友善氛圍，公開表示「如何與中國確立建設性協調機制，縮小對立面擴大合作範圍」，將成為日本重大課題。

不過，日本前首相鳩山由紀夫則直言，安倍對中國「右手握手，左手握拳」是不會產生真友誼的，顯示安倍政府在中美戰略競逐加劇格局下，雖有意採取「和中親美」平衡策略謀出路，但仍有諸多難題待克服。然而，安倍能夠面對現實，選擇對日本有利的「和中親美」路線，迎難而上，仍值得北京鼓勵。

日本防衛省最新報告指出，美中關係正處在「十字路口」，美國是日本唯一軍事同盟國，中國是日本最大貿易夥伴國，日本應積極敦促中美關係走向穩定，同時，改善日中關係更是維護國家安全，以及東亞和平不可或缺要務。不過，中日關係受制歷史恩怨與現實利益糾結，同時安倍政府受制「美日軍事同盟」，恐難輕易擺脫美國政策綁架。安倍政府若為配合美國「印太戰略」，不但將落入軍備競賽陷阱，也將讓日本企業在中國市場蒙受重大損失，何況日本經濟景氣想要復甦，根本不可能背離中國這個又近又大的市場。

安倍政府認為日本必須與中國合作，才能為振興經濟注入新動能，也才能夠避免被美國冷落或勒索。安倍政府訂下2019年經濟成長目標，積極推展福島核食解禁，以及2020年東京奧運來客數與賺取外匯量，都需要友好的日中關係。習近平在川普祭出「美國優先」東征西討之際，應該發揮「大國外交」格局，讓睦鄰富鄰外交政策展現在中日關係上，鼓勵安倍政府調整過去「擁美抗中」錯誤政策，回歸「和中親美」務實路線，讓中日關係從對抗雙輸，轉變為互利共贏，成為東亞和平穩定發展正能量。

儘管目前「和中親美」難度升高，但是安倍首相靈活運用平衡策略，為日本及自己的政治生命開拓發展空間實例，蔡總統應該能夠從中得到啟示。首先是台灣不能一廂情願依賴美、日兩國與中國對抗，讓台灣不僅面臨嚴峻的安全風險，並將錯失與大陸發展經貿合作的機會。其次，台灣國安戰略正徘徊在十字路口，若判斷川普政府會全力支持台灣抗中，恐將進一步惡化兩岸關係，造成台灣民生經濟困境，未蒙其利先受其害。

（作者為台灣經濟研究院顧問）

(中國時報)