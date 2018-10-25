兩岸困局中的金門活棋

2018年10月25日 04:10 中國時報 李炷烽、周陽山

目前兩岸關係正陷入低谷，還可能因為中美之間的貿易戰與軍事競爭而進一步惡化。如果民進黨政府堅持反對「一個中國」政策，並將「美國優先」當成戰略前提，恐將迫使兩岸關係走向零和對峙，而對台灣的安全維護、民主穩定與經濟成長也會帶來嚴重的負面影響。對此，金門人的感受甚深，從1949年以來近30年間承受的炮彈多達100萬發以上，至於犧牲的軍民同胞，更是血淚斑斑、不堪勝數！

但是，近來陸客到金門的旅遊、消費活動卻十分熱絡，絲毫不受兩岸低迷情勢的影響。每逢周末和假期，金門街頭充斥著觀光人潮，旅館和民宿有時還一屋難求，金廈航班在十一長假期間的載客率甚至高逾9成，人氣旺盛前所罕見。

換言之，如果善用政治智慧，以和平為尊，充分掌握金門的地緣優勢與親緣關係，並從「閩南同根生」、「兩岸一家親」的角度思考，則從單點突破，未始不能扭轉當前的困局，在黯淡低迷的情勢中開展希望的曙光！

究竟該如何做呢？我們的具體建議是：

一、加強交流、展現善意，從金門開始。我方應主動開放陸生來金門學習，名額定為每年招收1000位高校生，與在金台生的規模相當。同時，授權台灣的大學院校開設專班、聯合授課，結業後授與學位。由於陸生的學習意願十分高昂，對台灣發展經驗尤感興趣，他們來金生活、學習，不但對金門的經濟活絡掖助甚大，而且對今後兩岸關係的和諧發展也將帶來積極的影響。

二、整合資源、互通有無，從通電做起。今夏金門、泉州兩地完成通水任務後，金門人才了解到，在八二三炮戰期間，泉州圍頭因被我軍反制，承受了5萬多發炮彈，戰火無情、吃盡苦頭！但現在「相逢一笑泯恩仇」，從圍頭通水直接供應金門所需，準此，如果我方願意進一步開放由大陸輸電金門，我方電力公司的營運成本將可大幅度降低。由於目前廈門的供電設備離金門北岸只有幾公里之遙，成本又低，一旦通電完成，不但展現兩岸和解的善意，而且還可嘉惠民生、並符合經濟原則，誰曰不宜？

三、兩岸合作、互助共營，由大嶝開始。目前大嶝國際機場正在積極施工，預定將於2020年建設航站樓、接著將投入使用，每年的旅客運輸量多達4500萬人次。此機場位於廈門翔安區的大小嶝島之間，原係抗戰時期金門縣治之所在，離金門的沙美鎮不過3、4公里遠。全部建成後將有4條3800x60米的跑道，未來還計畫提升運輸量至8000萬人次，成為閩南地區泉州、廈門、漳州3地最重要的對外門戶。

如果我方允准金門參與此機場的營運和管理工作，勢將發展為兩岸合作、互利共贏的前沿試點，而對金門人而言更是未來發展的大利多因素。

上述擬議，到底如何才能落實？這不但是中央政府面對當對困境逢凶化吉、化危為安的智慧考驗，同時，也是對今年年底大選金門參選者的共同考題。

（作者李炷烽為前金門縣長，周陽山為金門大學教授）

(中國時報)