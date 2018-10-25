東奧公投背離奧運價值

2018年10月25日 04:10 中國時報 陳世昌

國際奧會委員吳經國24日發表「奧林匹克帶來的和平契機」演講，闡述古希臘奧運會的緣起，從軍事對抗變成體育競技，成就長久的和平友誼文化資產，奧運的核心精神，超越種族、政治與宗教藩籬，精闢分析奧林匹克象徵的和平價值。可惜這個核心價值，卻因為獨派人士的執念，與執政者的曖昧放任，隨時面臨崩解，更可能導致台灣選手失去舞台。

即將在11月24日投票的東奧正名公投案，主軸訴求「你是否同意，以台灣（Taiwan）為全名申請參加所有國際運動賽事及2020年東京奧運？」直接挑戰兩岸和平交流基礎，雖然成案後大陸批判力道不如預期，但如同面對美國兩艘軍艦通過台海，素來強硬的中共官媒卻低調回應，理由是不想看得太重，反而被美方牽制了。

面對東奧正名公投，大陸似乎也採同樣邏輯，不希望因為強度抨擊，反炒高公投正當性與參與度，果真此案公投過關，即便沒有約束力，但接下來的重炮後果，才會是台灣選手的夢魘，相信年輕選手再怎麼挺蔡政府，都不希望苦練化為烏有。

吳經國揭櫫奧運精神與態度，包括公平競爭、寬容友愛、重在參加，都因為政治因素遭到扭曲與忽視，奧林匹克可以帶來和平契機，相信紀政等鼓吹東奧正名人士都清楚，但意識形態蒙蔽良知，正是台灣民主面臨崩解的危機，民進黨重新執政這兩年半，多少當年熱血爭取民主的政治人物，毫不掩飾陷入封閉性的偏執，此刻吳經國語重心長宣揚奧運精神，更顯無力。

國際局勢好不容易從當年的冷戰走向和解，但川普以維護美國利益為由，持續退出攸關全球安定的協議，就是違反奧運精神的典型作為，尤其宣布將退出促使美俄裁減核武和飛彈的「中程飛彈條約」，更是走火入魔之舉，不僅當年努力促成的前蘇聯領導人戈巴契夫痛批魯莽，簽署條約的雷根地下有知，恐亦泫然。偏執與自私，當今台灣主政核心，不遑多讓。

吳經國戮力推動體育交流，秉持的核心價值就是全世界運動選手都是一家人的奧運精神，尤其台灣不只要跟大陸體育交流，也要跟全世界國際交流，要讓年輕選手走出去，在國際體壇表現運動實力。換言之，台灣何須敲鑼打鼓搞正名，真有實力台灣就是活招牌，早期包括台商的台灣人行走大陸，台灣招牌響噹噹，如今因為兩岸關係緊張，導致民間因缺乏互信產生誤解，台灣招牌甚至在大陸逐漸鏽蝕，相信多數台灣人民都不樂見。

吳經國曾在媒體受訪表示，擴大兩岸交流是必要的，包括體育競賽的民間交流更是如此。促進交流就是奧運精神的具體展現，然而台灣選戰方酣，這節骨眼，誰還在乎奧運精神？（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)