恐共牌選舉奧步又來了

2018年10月25日 04:10 中國時報 主筆室

台灣一甲子民主發展，早期選風敗壞，1977年中壢選舉衝突群眾事件後，公正選舉、淨化選風漸成全民共識。在公民意識壓力下，朝野共同努力漸進完成《選罷法》及《政治獻金法》及《公職人員財產申報法》等陽光三法立法和一系列選務改革，終於揮別選舉舞弊與賄選陰影。但台灣選舉並未因而步上正軌，政黨或候選人以違法或法律邊緣手段影響選舉結果、扭曲選民集體意志，已成為民主發展的毒瘤。

最常運用的手段是在投票日前夕製造突發事件，令對手猝不及防；或以假爆料抹黑、抹紅對手；或訴諸悲情，讓受尊敬年邁大老當眾「跪票」，透過媒體激發中間選民熱情；或操作檢調押人查察賄選等突發事件，改變選民投票意向，愈有衝突性，愈能吸引媒體報導，效果就愈強。

以高雄市長選舉為例，1998年吳敦義「緋聞錄音帶」事件，2006年「走路工」事件，兩次「選舉奧步」讓吳敦義和黃俊英蒙受不白之冤，都以些微差距而飲恨。2004年的「非常光碟」，首開先例運用新興媒體和藝人包裝形式，鋪天蓋地攻擊、醜化特定政黨，「選舉奧步」手法再升級。最顯著的突發事件是2004年總統投票日前夕的「319槍擊事件」，在泛綠營媒體全面悲情的渲染和助推下，至今仍然「懸疑未解」的兩顆子彈，竟然決定了總統選舉的勝負。

現在民智已開，期約賄選、送禮、辦流水席、拉旅行團等不良選風逐漸消失，卻興起透過網路貼文、社群留言、影片攻擊對手、匿名爆料、圖片移花接木等網軍手法打選戰，卻幾乎無法可管。以往國民黨深受網軍所苦，幾乎被泛綠網民打得體無完膚，此次九合一選舉，民進黨反而自訴是網路「受虐兒」，指控來自境外網域出現假粉絲製造假資訊，醜化民進黨執政成績，暗示是對岸所為。

調查局長呂文忠配合民進黨選舉策略，以接受特定媒體專訪、在立法院答詢方式，煞有介事指責大陸金援特定候選人，稱情蒐累計33件，以招待樁腳到大陸旅遊為大宗，其他也有交付金錢。副局長黃迪熹也表示，有4起中國金錢介入選舉的賄選型態案件，已移送台北、雲林、彰化、屏東等4地地檢署。但北檢卻低調表示，情資內容還不具體，仍在蒐證中，並未立案偵辦。法務部次長陳明堂在立法院也表示「情資尚未正式立案」，調查局長、法務部次長是誰在提供「假新聞」？是否其中1人要抓去關3天？

國民黨很擔心，檢調可能在投票日前夕，以收受大陸「金援」為理由，大動作搜索國民黨候選人，尤其擔心韓國瑜。「抹紅」似已成為民進黨搶救陳其邁的最後法寶，發動檢調搜索，即使最後無功而返，也會讓選民一時無法分辨真假而影響投票行為。

民進黨立委更是無限上綱，稱大陸「旅遊兼統戰」影響選舉，甚至在境外交付賄款，到選戰最後時刻將發動網軍大舉攻擊特定政黨或候選人。如果這次有效，未來恐怕會如法炮製，繼續操作介入2020年總統大選。

但眾所周知，發動網軍攻擊競爭對手，一向是民進黨之所長。2016年總統選舉前爆發的「周子瑜道歉事件」，就被視為是壓垮國民黨的關鍵變數。如今民進黨先發制人，率先指責對岸介入選舉，把4個選情告危直轄市都列為中共介入的重點選區，以此作為九合一選舉最後關頭救命的「白虎湯」。

民進黨今年九合一選舉初期，自認完全掌握政治、經濟、社會資源，國民黨經兩次選舉失利已元氣大傷，加上失去黨產奧援，應已弱不禁風，卻忽略了執政不力、民心思變因素，太過輕忽；後期發覺選情不利，力圖搶救卻未見奏效，高雄「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」大遊行亦未成功造勢；進入最後衝刺期，民進黨從蔡總統、賴揆到黨輔選機器及參選人，才會異口同聲指控大陸製造假新聞、透過台商提供金援買票，招待樁腳赴大陸旅遊等手段介入選舉，企圖用「恐共牌」搶救選情。檢調介入或可製造寒蟬效應，但選民買帳嗎？

民進黨訴諸統獨仇恨、激化兩岸對立的選舉操作，已嚴重傷害了兩岸關係，對台灣前途造成極大風險，面對中美衝突升高後的台海風險，國人必須對民進黨的操作大聲說「不」；選民也只有不受投票前突發事件的影響，才能根除選舉奧步一再出現。

(中國時報)