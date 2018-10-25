18條命1人扛？

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中國時報
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普悠瑪新馬站翻覆釀18死慘禍，出軌原因幾可確認是過彎道時超速，司機員尤振仲明顯有疏失。只是種種跡證顯示，這起重大事故是人為疏失加上機械故障多重原因導致，應先釐清是否制度殺人，才能推論尤振仲該負多大責任。18條人命重擔叫司機員1人扛，過於沉重。

當下國人最感疑惑的是，最安全的交通工具怎會出這麼大的紕漏？從台鐵局長鹿潔身先露口風司機員關掉ATP，副局長杜微進一步指稱未通報調度員，加上檢方聲押尤振仲，雖被院方裁以50萬元交保，目前行政與刑事責任都導向尤振仲一人要命的失誤。

但台鐵不少資深員工不服，紛紛爆料普悠瑪ATP最近常出現故障，且主風泵空氣壓力也常有不足問題，而不是台鐵公開表示「煞車壓力不足是不常見的狀況」、「才剛大檢修都沒問題」。如果爆料屬實，台鐵明顯在掩飾真相。

對照普悠瑪出事前的53分鐘，台鐵內部接連發出兩通故障請求檢修警示簡訊，包括「雙溪站起機車動力切斷，計畫於宜蘭站派列檢查修。」及「宜蘭晚14分到，經列檢查修無法修復，宜蘭晚15分開，計畫於花蓮更換編組。」證明這班列車明顯已故障，還硬要行駛至花蓮才出事。

尤其兩通警示簡訊送達的對象包括鐵路局長在內，也就是有各級主管層層把關，為何沒人做出正確、安全的決定？期間只要有人當機立斷，悲劇就不會發生。

由此可證，這起台鐵27年來最重大意外事故，司機員的確應負起過站失速責任，但導致他應注意而未注意的前因與後果是台鐵一連串人與車都出了狀況，台鐵有責任向國人全盤說清楚。

(中國時報)

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