願為韓國瑜擋子彈的人

2018年10月25日 04:10 中國時報 劉屏

高雄市長候選人韓國瑜已是人氣最高的政治人物，相對地，他也成了風險最高的政治人物。他是平民百姓，所以身邊沒有隨扈，沒有特勤；他缺乏經費，請不起民間保全。在今天的政治氛圍下，誰來捍衛他的安全？台灣的選戰中，真子彈、假子彈都出現過，韓國瑜不能掉以輕心。

友人來電說：「不用擔心，韓國瑜已經有了志工特勤。」志工特勤不是正式名號，至於到底是什麼名號，那群「熱血中年」自己也說不上來。或者說，他們從開始就沒有在意名號，反正就是來確保韓國瑜的安全，管他什麼名號。

說他們是熱血中年，因為他們都不是年輕人，只是因為注重健身，所以看起來比實際年紀為輕。他們都有豐富的閱歷，很多已不必為生活奔波，如其中一位說的，「有時候想想，既然不為錢，就該做點有意義的事」，他覺得很幸運能參加韓國瑜的護衛工作。

這群中年人相約「選舉結束，任務就結束，立即解散」，所以他們日後沒有一個人會留在韓國瑜身邊，就是如果韓國瑜勝選，也沒有一個人能獲得一官半職。這個話不是韓國瑜說的，而是他們立下的心願。早先加入志工特勤的，原本就以不做官、不圖利為職志；後來加入的，前輩的第一則訓示就是「打贏了選戰也沒有我們的好處」。

他們區分為制服組與便服組，前者在明處，有時環繞在韓國瑜身邊，後者則隱身在群眾中間。其實所謂制服組也不是什麼真的制服，只是自己的白色上衣、深色長褲，便於辨識。不論制服組或便服組，他們都沒有任何配備，連警棍都沒有，完全憑藉赤手空拳，其中一位說，「我準備隨時幫韓國瑜擋子彈」。

他們過去不認識韓國瑜，今天韓國瑜也未必認識他們，因為選戰太激烈了，他忙得沒有時間認識他們。但是他們很有把握地說，「他也許不認識我們，但他信賴我們。」

他們心思細膩，例如規畫動線、安排人員與車輛、選定萬一有事時的撤退路線等，他們把人生經驗運用在相關活動上，也發揮個人專長，例如有位卡車司機此時是競選車的駕駛。也有的人覺得自己缺乏選戰所需的專長，但無妨，他笑道：「接聽電話總會吧」。這位人士過去在職場上叱吒風雲，一呼百諾，多年來都有屬下代撥電話，如今守在電話機旁，兼管礦泉水、泡麵等事宜。他說，他和每個人一樣，待遇就是一頓一碗滷肉飯。

這群人中，沒有人談及過去的資歷，沒有人瞻望未來的前途。他們自豪的是肝膽相照，自許的是盡忠職守，哪怕是最微不足道的傳遞紙巾。有一位人士罹患癌症，正在接受化療，這幾天覺得體力好轉，主動跑來韓營，問「有沒有缺？」細問之下，他罹患了兩種癌症呢！

好萊塢電影《冒牌總統》中，男主角奉命擔任冒牌總統，他問一位特勤人員：「聽說你們會為總統擋子彈？」特勤沒有回答。這位冒牌總統展現了民胞物與的襟懷，舉國為之詫異。等到功成身退，溜出白宮之際，那位特勤人員說，「為你，我願意擋子彈」。電影中的高潮成為高雄選戰的事實，俠義可風，將成台灣選舉史的佳話。

(中國時報)