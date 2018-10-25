2018年10月25日 04:10 中國時報 周南山

普悠瑪因是傾斜式車箱，一般認為在彎道時速度可較一般火車快約10公里。但離心力與速度平方成正比，提速至每小時140公里的離心力無可避免會造成出軌，這是物理學定律，並不因會傾斜的普悠瑪而例外。

根據檢察官調查，因機械故障，司機關掉第二道保護傘的自動保護系統（ATP），使防止列車過快的功能失效。而司機一路忙於操作與聯繫，忘記將ATP重新打開，加速卻未察覺前有彎道，等發現時欲煞車已然太晚。

但在彎道上緊急煞車是否能避免脫軌？恐也不樂觀。原來車輪和軌道間是滾動摩擦，一旦緊急煞車會轉為滑動摩擦，後者比前者大很多。由於在彎道上，作用於軌道上之側向分力較原有（滾動摩擦）的側向力更大，更易造成軌道變形而出軌。

此外，新馬站設於彎道上也有商權餘地，車站設在彎道上，司機之視角較差，反應不及。在彎道上軌道外側高程一般會較內側略高（即超高），以扺抗離心力。由於新馬站是小站，直達列車多不停，需要超高，但有時又需停車，不需超高。這兩種狀況互相矛盾，如何兼顧？另外超高部分是否因長期受壓而沉陷（當地土壤軟弱），軌道結構本身是否穩定？也是值得調查之處。

世界知名的德國高鐵（ICE）也曾在1998年6月3日發生嚴重出軌事件，有101位乘客喪生，經過嚴謹的調查和電腦模擬，終於發現了其事件是由一系列機械和人為錯誤所導致。此次台鐵事故也是一樣，印證了莫非定律。交通部也不妨委託專業團隊將此次彎道出事的狀況以電腦模擬，不止作為容許速率之理論根據，也可作為日後的訓練教材。

台鐵所面臨的是經費、人才、維修皆不足卻不准漲價的窘境，既要馬兒好，又要馬兒不吃草是它的宿命。如果這次在車上有第2位機務員，自會提醒司機打開ATP，則此次事故即可避免。

台鐵年30%的離職率，凸顯了技術人員的待遇和福利無法與外面競爭，工作辛勞又未受重視。不止台鐵，幾乎所有政府的工務機關均面臨了工程師離職率高的困境，高考土木類每年招考數百人也不足額。台鐵司機及機務人員之重要性不亞於飛機機長，但待遇可能只有其1/10，且沒有副駕駛員，1人需擔負全車的性命，壓力非常大。

交通部不妨進行一項調查，在安全、舒適和票價之間，乘客選擇何者優先？

其實台鐵能在3天之內恢復通車，彰顯了技術人員的努力不懈和通力合作。趁此次災變，痛定失痛，調整票價，重視技術人員並調整待遇，吸引優秀年輕人才投入，方不失為塞翁失馬、永續經營的轉捩點。

（作者為國立台灣大學土木系兼任教授）

(中國時報)