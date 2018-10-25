沒有黨產，漂亮打韓戰

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中國時報
李建榮

民進黨主席蔡英文在今年7月21日於台北圓山飯店舉行的社團會議上首度提到，年底九合一選舉將是第1次沒有黨產介入影響的選舉。這句話若進一步加以解讀，弦外之音應該是「沒有了黨產，看國民黨如何選」、「沒有黨產的選舉，才是政黨公平競爭的選舉」。

事實上，2000年首度政黨輪替，國民黨黨產還在手上。2016年再次政黨輪替，民進黨首度完全執政，國民黨黨產仍未處理完畢。甚至台灣歷次的地方選舉，民進黨在雲嘉南以南的多數縣市長期執政，這足以說明國民黨有無黨產，民進黨只要抓住民心，選舉攻勢凌厲，都不足以影響民進黨的勝選。

但數月以來，吸睛最多的韓國瑜的「韓戰」打法，打得民進黨上下心慌，甚至承認「忽略」了、「低估」了韓國瑜的爆發力。

其實沒有了黨產的挹注、沒有黨中央的實質奧援，韓國瑜赤手空拳到高雄蹲點，以「吃滷肉飯」、「一瓶礦泉水」為訴求打選戰，這個韓式打法可以說是經典回應了蔡英文沒有黨產介入的選戰如何窮則變，變則通。

韓國瑜退出政壇一段期間，重新復出，在台北農產運銷公司總經理任內交出不錯成績單。復出政壇之路，他並未氣餒。他接下高雄市黨部主委，進而參選高雄市長，在沒人、沒錢情況下敢接受挑戰，這是需要勇氣，更需要膽識。「民心思變」給了他「時勢造英雄」的機會。他定調「高雄又老又醜，高雄市民已經給民進黨20年機會，不再欠民進黨」，這個訴求鬆綁了多數高雄選民的慣性投票行為，不必選舉就成民進黨的禁臠。

他堅持不設競選總部，靠兩條腿、一張嘴、一個腦袋勤跑基層鄰里、社團，並輔以空戰為主，這是跳脫國民黨的傳統打法，甚至也有弱者、悲情的調調。韓國瑜說「我這賣菜郎越來越像民進黨」、「反而對手越來越像國民黨」，引起不少共鳴。

相對於對手所擁有的充沛資源、執政優勢與原有的自信，這原本該是一場「不對稱」、「一面倒」的選戰，但奇蹟出現了，他主攻經濟、不扯政治意識形態，訴求北漂青年返鄉，捲起了千堆雪，義勇軍前仆後繼，同黨議員、里長參選人爭相靠攏，讓他的聲勢扶搖直上。其他縣巿長候選人也寄望他現身輔選，發揮外溢效應。

拜網路之賜，這場選戰關注韓國瑜能否翻轉高雄，不僅已是台灣茶餘飯後、政論節目的最熱門話題，甚至也成關心台灣選舉的海外人士（含對岸）最關心的焦點。九合一選舉進入最後倒數1個月，韓國瑜創造的「新韓戰」旋風，能否寫下台灣選舉史上的新奇蹟，11月24日夜晚，眾人屏息以待！

（作者為資深媒體人）

(中國時報)

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