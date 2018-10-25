2018年10月25日 04:10 中國時報 呂昭隆

海軍退役軍官黃征輝具名發表數篇文章，談論國造潛艦疑點，引起軍中議論。海軍日前澄清的新聞稿中有句話，指「疑似軍火代理商試圖破壞潛艦國造案」。這個指控很嚴重，潛艦國造案剛開始，幾千億的預算才撥第1筆28億，零頭都不到，如果只因為黃征輝點名軍火商郭璽穿梭其間，及海外1家名不見經傳的小公司得到技術顧問標，潛艦案就可能破局，果若如此，這個「非正式管道」的風險實在是太高了。

潛艦案剛起步就有風波，似預示日後的困難度。潛艦有些敏感紅區裝備，樣樣都要和廠商談，若任何一項機敏裝備，因廠商內鬨，或是資源分配不均被有心人爆料，全案都可能停擺。這也是潛艦風險之一。

再者，潛艦國造機密等級非常高，能接觸的海軍官員極少，除了小組召集人海軍司令黃曙光外，有位少將是關鍵人物，這位少將個性非常樂觀，但潛艦案牽扯到國際政治，還要擔心大陸的壓力，敏感裝備沒這麼好搞，個性太樂觀，一切都往好的方面想並非好事。這也是潛艦風險之一。

再談郭璽。很多軍火商，看似搶到生意，一輩子吃穿不盡，但命要夠硬，才花得了這種錢。軍火商賣的是殺人武器，有些下場很慘，例如，代理拉法葉艦案的軍火商汪傳浦，幾億的美元被凍結，又客死異鄉。軍火商鋃鐺入獄的例子，不知凡幾，根本無福享受。

郭璽當海軍顧問，「非正式管道」身分這麼早曝光，其實對郭璽未必是壞事。像潛艦這種天文數字的大案，那輪得到郭璽賺這種錢。說難聽些，郭璽只是棋子，萬一哪天潛艦案若出事，唯一倒楣的就是郭璽。所有責任都會是郭來扛，也只到郭為止，與其到時後悔莫及，不如現在被逼得抽身。

事實上，郭璽在軍火界的地位還算不上是個大咖，根本吃不下潛艦這種案子。如今美方也介入，不管是洛馬或雷神主導戰系，郭璽都難上桌和這些軍火大廠談。海軍軍官退役，做海軍軍火生意的人很多，論資排輩，還輪不到郭璽。

此外，黃征輝自己也說，軍火界最忌諱的是檢舉公家單位。黃征輝文章，意外曝光軍火界的神祕面紗，但他具名檢舉潛艦案內情，這犯了大忌，這做法猶如「砸鍋」，所有人都不要吃飯；就算沒砸鍋，一旦出面檢舉，惹火一大群官員，日後還有哪一家公司敢找他幫忙？這等於永遠斷了這一行的工作機會。

的確，軍火界具名檢舉案例罕見。不過，匿名檢控的事則是相當多，多半是同業內鬥。例如獵雷艦案，因慶富承諾的佣金沒有給，所以合作夥伴，也是最知情內幕的人翻臉，全抖了出來。

(中國時報)