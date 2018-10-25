財部追稅 明年7月1日上網公布罪行

2018年10月25日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

立委提「日月光條款2.0版」獲財政部支持！未來欠稅大戶，或違反環保、食安、勞工等相關規定、情節重大無良企業，不但會被停止並追回租稅優惠，企業名稱與「罪行」也將昭告天下。財政部官員透露，目前這項修正案具高度共識，可望本會期修正通過，明年7月1日設專區上網公告。

每年7月1日全台各稅捐機關都會公告個人欠稅1000萬以上、企業欠稅5000萬以上的欠稅大戶名單、為期半年，今年公布的欠稅大戶件數即達921件，總欠稅金額約956.77億。財政部賦稅署長李慶華指出，過去不少名人、企業擔心被公告，積極籌錢繳稅，或是央求分期給付。每年欠稅大戶前幾名雖是老面孔，近年來已追回約200億稅款。

今年總欠稅額近千億

郭正亮等立委為讓欠稅大戶，或違反環保、食安、勞工相關規定等無良企業，有所警惕，提案修《稅捐稽徵法》第48條，除現制規定將追回違章行為年份的租稅優惠，未來還將公布其姓名及「罪行」。

昨日立院財委會，立委王榮璋等更要求違反法令適用範圍應擴大，納入洗錢、販賣人口等，不過，財長蘇建榮指出，會鎖定違反環保、食安及勞工，主因與民眾生活息息相關，影響鉅大。

對於《稅捐稽徵法》第48條修正案，立委曾銘宗指出，現在不僅企業本身十分重視社會責任，證交所、櫃買中心也有相關因應措施，新制若上路，相信大型企業、上市櫃公司應會更加自我有所警剔。

期許大企業自我約束

國稅局官員則透露，為讓個人欠稅大戶吐回欠稅，近年來已找到好對策，把欠稅大戶管收，讓這些日子過得優渥的欠稅大戶乖乖上繳。

官員說，《稅捐稽徵法》第48條若修正通過，許多上市櫃公司、老字號企業更加會自我約束，避免違反環保、勞工與食安等法規。

郭正亮表示，目前欠稅大戶是由各縣市自行公告，常常要找人都找不到，建議財政部應要建立一個全國搜索平台。蘇建榮表示，會由地方機關自行公布原因，是隨時可以進行更正，不需要再往上呈報到財政部。但財政部現已擬設專區，將各稅捐機關所公布的重大欠稅案件統一公布在財政部網站上，預期明年7月1日上路。

(中國時報)