KYB造假 營建署26日公布首波名單

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中國時報
／台北報導

日本避震油壓機械大廠KYB避震數據造假，販售未符合日本標準的設備，唯一賣到海外的國家就是台灣。營建署長吳欣修昨表示，經過了解，政府部門、道路工程等都沒有用到KYB，至於民間部分會加速清查，周五就會公布第一批名單。

日商川金控股也爆出制震器數據有問題，營建署表示，將比照KYB的模式，要求地方政府清查，並建立使用KYB與川金制震器的建築清冊。

日本KYB日前坦承竄改避震數據，數據造假的時間可能從2003年1月至2018年9月，而且部分問題制震器已外銷台灣。營建署發函地方政府，盤點2003年起領建照的建築。

親民黨立委陳怡潔昨上午在立法院內政委員會，要求內政部說明清查狀況，政府是否要表達抗議？

內政部長徐國勇表示，尚在清查，絕對不會包庇，畢竟這涉及安全，不能開玩笑，盤整後會協助業者，提供相關法律意見，因為這是屬於私法契約，損害賠償是公司對公司，政府會提供協助，例如提供相關法律意見。

營建署長吳欣修表示，已經發函各地方政府、建築師公會、結構技師公會和不動產公會等，截至目前為止，政府部門包括原能會、公共工程等，都確定沒有使用KYB阻尼器，至於民間部分會加速清查，並要求設計案結構技師應該主動說明，26日將公布第一批名單，清查速度要看地方政府，「掌握多少會立刻公布」。

國民黨立委黃昭順要求政府公開譴責日本，態度要強硬。黃昭順也指出，KYB網站稱他們所做的工程有高雄85大樓、六福皇宮、台北市議會、北中南二高公共工程等，政府是否考慮集體訴訟？吳欣修說，這家公司還有做隔震工程，有用到阻尼器，都是民間企業。徐國勇則說，會提供相關法律意見予民間企業。

(中國時報)

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