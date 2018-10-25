綠建築先鋒 台達獲國際肯定

台達品牌長郭珊珊在「Greenbuild中國大會暨博覽會」的「她力量（Women in Green）」早餐會上，分享帶領台達邁向國際品牌及推動企業可持續發展的心得與成果。（台達提供）

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中國時報
／綜合報導

台達於23、24日應邀參加由美國綠建築委員會（USGBC）舉辦的2018「Greenbuild中國大會暨博覽會」，因推廣綠建築成績備受肯定，獲頒2018年度「綠色先鋒獎」與「行業先鋒獎」。台達品牌長郭珊珊獲邀代表台達出席大會並做主題分享，與全球綠建築行業領袖、專家和實踐先鋒代表共同交流綠建築推廣經驗。

台達於過去十餘年自建及捐建26棟綠色建築，以實作經驗積累節能技術，並通過贊助綠建築設計競賽、舉辦大型展覽及出版綠建築書籍等方式，向社會大眾推廣建築節能理念。

郭珊珊在「她力量（Women in Green）」早餐會上，分享帶領台達邁向國際品牌及推動企業可持續發展的心得與成果，並代表台達領取「綠色先鋒獎」。

台達自2006年起，就開始興建綠色廠辦，並從自建逐步擴展至社會捐建，共已打造26棟綠建築，其中12棟獲美國綠建築委員會（USGBC）LEED認證。此外，並打造全球第一座LEED V4 ID+C認證資料中心—台達吳江資料中心，也在此次獲頒2018年度「行業先鋒獎」。僅2017年，台達獲得認證的綠建築共節電1490萬度，相當於減少9268噸碳排放。

近年來，台達更發展樓宇自動化為核心業務，將技術能力拓展至樓宇的能源管理、控制系統、智慧照明、空調、安防與整合服務，進一步協助樓宇節能及營運效率提升。

自2005年起，台達連續7屆冠名贊助「國際太陽能建築設計競賽」，另外也將打造綠建築的豐富經驗集結成「綠築跡─台達綠建築展」，於2015年巴黎氣候大會期間在法國大皇宮展出，先後移展至北京、台北、高雄等地；今年出版的《跟著台達蓋出綠建築》一書，也希望透過真實案例，帶領讀者探索建築節能之道。

(中國時報)

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