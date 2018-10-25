救國團66團慶 凝聚正能量

2018年10月25日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

救國團被黨產會認定為國民黨附隨組織後，預算被凍結，救國團主任葛永光接受本報專訪時表示，原本計畫使用會內款項約80多萬元，投入823南部水災救援工作，向黨產會申請遲遲未獲同意，導致跟不上救災時間，最後只能向義工募款，靠會內力量，3天內募得60多萬元，購買水、食物等民生必需品給災民。

葛永光說，救國團有設立急難救助金，如果遇到學生發生家庭變故、重大急難事件等，都可運用該基金來協助，如今會內預算被黨產會凍結，想要投入南部水災救災，黨產會還要求救國團撰寫計畫書，並提供接獲救助的災民名冊，但在黨產會同意可使用基金救助時，救災時間已過，為了協助南部災民，只能改而向會內義工募款。

葛永光提到，救國團是屬於國家的資產，成立以來，為國家、社會培養許多人才，民進黨上任之後，以黨產會凍結會務預算，並為其貼上國民黨附隨組織的標籤，「傷害社會大眾、傷害國家，社會的正面力量也被破壞。」

葛永光進一步指出，救國團今年成立滿66周年，為能夠凝聚士氣，並讓社會大眾了解長期以來所從事的社會關懷、義舉服務，26日將在劍潭青年活動中心舉行活動，現場並將捐贈「復康巴士救國團義工新北1號、2號」給新北市政府，另外也將在27日舉辦全國公益連線活動，邀請全國各地義工參加，現場也將頒發「幼獅獎」，表彰志工義舉，27日晚間則將舉辦「青春不老，我們不散─救國團經典歌曲演唱會」，邀請大學城的名歌手兼名主持人涂佩岑與胡藝芬搭檔主持，回顧救國團經典歌曲風采。

(中國時報)