《誰先》劇本惹議 徐譽庭冤喊擔不起

徐譽庭喊冤劇本沒有抄襲。（羅永銘攝）

友善列印
中國時報
報導
謝盈萱（左）和邱澤是金馬影帝后入圍名單中的唯二台灣代表。（羅永銘攝）

入圍金馬8大獎的電影《誰先愛上他的》24日舉行記者會，身兼導演和編劇的徐譽庭率領主演邱澤、謝盈萱、陳如山和黃聖球齊聚一堂，但焦點全放在劇本被爆有抄襲嫌疑，和美國劇作家哈維費爾斯坦（Harvey Fierstein）的《收拾殘局》情節雷同。

徐譽庭主動澄清：「不能因為覺得坦蕩就默不作聲，會影響到參加獎項和票房成績，甚至影響台灣電影，我真的承擔不起。」表示該片在金馬入圍前未有任何爭議，但公布名單後，金馬執委會收到黑函，接著有業界前輩得知此事，她將電影成品和劇本交由專業智財權律師鑑定著作權，目前判斷應屬原創劇本。

取材朋友經歷

徐譽庭2000年執導舞台劇《愛他的女人和男人》正是改編自《收拾殘局》，和《誰先愛上他的》設定頗相似，2者老公都死於絕症並留下一子，接著冒出同性情人和元配因遺產起爭執。徐表示，電影情節取材自朋友經歷，共同編劇呂蒔媛從未看過舞台劇劇本，內容細節大相逕庭，「說抄襲的人，應該還沒看過電影吧？」

為證明新片原創性，徐譽庭企圖找回多年前的紙本劇本，遍尋不著只好詢問「劇場女神」謝盈萱，謝看過該劇，表示從未將兩者聯想在一起。金馬執委會則表示：「一切依照競賽規章流程走，目前片方已提供初步說明，還在等律師專業鑑定報告出爐。」收到報告後才會決定下一步處理方式。

徐譽庭自認已與金馬最佳原著劇本獎無緣，先向共同編劇呂蒔媛道歉：「我對不起妳，我欠妳一個金馬獎。」呂反倒以輕鬆態度面對，還打趣說：「名節對老女人、尤其是沒結婚的很重要。」盼鑑定報告能還2人清白。該片11月2日上映。

(中國時報)

石頭喊話眾親友 自費挺《幸福城…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。