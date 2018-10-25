《誰先》劇本惹議 徐譽庭冤喊擔不起

2018年10月25日 01:14 中國時報 徐桐炘 報導

謝盈萱（左）和邱澤是金馬影帝后入圍名單中的唯二台灣代表。（羅永銘攝）

入圍金馬8大獎的電影《誰先愛上他的》24日舉行記者會，身兼導演和編劇的徐譽庭率領主演邱澤、謝盈萱、陳如山和黃聖球齊聚一堂，但焦點全放在劇本被爆有抄襲嫌疑，和美國劇作家哈維費爾斯坦（Harvey Fierstein）的《收拾殘局》情節雷同。

徐譽庭主動澄清：「不能因為覺得坦蕩就默不作聲，會影響到參加獎項和票房成績，甚至影響台灣電影，我真的承擔不起。」表示該片在金馬入圍前未有任何爭議，但公布名單後，金馬執委會收到黑函，接著有業界前輩得知此事，她將電影成品和劇本交由專業智財權律師鑑定著作權，目前判斷應屬原創劇本。

取材朋友經歷

徐譽庭2000年執導舞台劇《愛他的女人和男人》正是改編自《收拾殘局》，和《誰先愛上他的》設定頗相似，2者老公都死於絕症並留下一子，接著冒出同性情人和元配因遺產起爭執。徐表示，電影情節取材自朋友經歷，共同編劇呂蒔媛從未看過舞台劇劇本，內容細節大相逕庭，「說抄襲的人，應該還沒看過電影吧？」

為證明新片原創性，徐譽庭企圖找回多年前的紙本劇本，遍尋不著只好詢問「劇場女神」謝盈萱，謝看過該劇，表示從未將兩者聯想在一起。金馬執委會則表示：「一切依照競賽規章流程走，目前片方已提供初步說明，還在等律師專業鑑定報告出爐。」收到報告後才會決定下一步處理方式。

徐譽庭自認已與金馬最佳原著劇本獎無緣，先向共同編劇呂蒔媛道歉：「我對不起妳，我欠妳一個金馬獎。」呂反倒以輕鬆態度面對，還打趣說：「名節對老女人、尤其是沒結婚的很重要。」盼鑑定報告能還2人清白。該片11月2日上映。

(中國時報)