石頭喊話眾親友 自費挺《幸福城市》

2018年10月25日 01:14 中國時報 徐桐炘 報導

電影《幸福城市》24日舉辦首映會，因《誰先愛上他的》導演徐譽庭之前承諾可憑《幸福城市》票根看《誰先》，《幸福》導演何蔚庭為回報對方，也將包場力挺《誰先》。徐譽庭被爆料劇本抄襲，《誰先》和《幸福》都入圍金馬最佳原著劇本，何蔚庭仍義氣為徐幫腔：「每個人創作都很辛苦，但天下沒有新鮮事，一個不小心就會被貼標籤。」

何蔚庭認為，好萊塢電影常使用相似橋段，卻都沒人談抄襲，忍不住為國片叫屈卻欲言又止：「不要老挑大家毛病，好不容易一起上來，不要又…。」何表示，雖然全台僅有18間影院上映，若2、3周內能維持7成滿座率就很滿足。

謝章穎揪全家看片

演員李鴻其、丁寧、謝章穎、石頭、段鈞豪、林明森昨晚皆出席首映，「五月天」石頭和李鴻其笑言朋友都有能力買票進場，希望大家能自掏腰包支持，年僅20歲的謝章穎獻出大銀幕處女秀就入圍金馬新人，他將全家20人都邀來看首映，媽媽也從苗栗上來台北看片，他感動表示：「能把全家人聚在一起看自己的作品，已是夢想成真了。」

入圍最佳女配的丁寧已讓許多特映會觀眾噴淚，自己也在每場映後座談淚灑現場。另外，劉文正的經典歌〈愛不要給太多〉貫穿全片，讓觀眾感覺彷彿時光倒流，意外成為洗腦亮點，何蔚庭說：「一開始想找一首符合張冬陵（主角）出生年代的歌曲，這首歌也符合在《幸福城市》裡的每個角色。」該片26日上映。

(中國時報)