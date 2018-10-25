張韶涵唱回家鄉 12月攻蛋藏彩蛋

2018年10月25日 04:10 中國時報 黃雯犀 報導

張韶涵暌違3年，即將於12月15日四度攻蛋舉辦「旅程」世界巡迴演唱會。她今年初參加《歌手2018》節目後氣勢長虹，從7月開始幾乎每周一場巡演，「旅程」從上海起跑，短短3個月，唱遍西安、成都、天津等14個城市，明年還要插旗澳洲、美國、紐西蘭等地。

張韶涵秉持著「翻玩創新」的概念，把出道17年的歌唱及人生旅程藉著音樂濃縮在演唱會中，除了斥鉅資找來Victoria's Secret時尚大秀的幕後團隊操刀，其中創意總監David Shapiro全力參與巡演籌備，更聯手知名服裝設計師張家衣參與服裝製作；在音樂方面則請來新加坡音樂總監Kenn C助陣。

感謝粉絲陪伴17年

她希望藉著歌曲的呈現，把自己演藝人生和內心世界展現在粉絲面前，她說：「『旅程』兩個字代表歌迷陪伴的人生，也是我當歌手的意義。這場演唱會是獻給歌迷的，因為有歌迷才豐富及完整了我的人生旅程，也成為我今天站在舞台上繼續勇敢歌唱的最大意義！更希望歌迷能繼續陪伴，陪我走過下一個17年的旅程！」

值得一提的是，距離上次「純粹」巡演結束僅半年，張韶涵又開啟全新「旅程」，「每次在演唱會上看到各地及海外粉絲前來，他們的熱情呼喚，就是支撐我前進的動力！」她一有空就去健身，「即使再忙，平常都還是會空出時間去健身一小時鍛鍊體力。」

28日早上11點開賣

此外，她在《歌手2018》節目上挑戰融合京劇及rap曲風將〈來過我生命的你〉重新改編演繹，博得滿堂彩，也刺激了她策畫此次新巡演的靈感。

台北站是張韶涵的家鄉場，她非常重視，屆時將會有與眾不同的特別環節安排，演唱會門票將於10月28日早上11點於 KKTIX及全省全家便利商店正式啟售。

(中國時報)