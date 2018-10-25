阿杜恐慌症15年「上台像被鞭刑」

2018年10月25日 04:10 中國時報 許雅淳 專訪

阿杜（左）在2016年與交往10多年的女友結婚，婚後育一子。

杜成義（阿杜）2013年因恐慌症暫別歌壇，如今推出新專輯《我不該躲》正式回歸，他出道第2年就罹患恐慌症，至今已15年，「症狀斷斷續續的，有時會停一下，但沒辦法斷，只能接受。」他過去從未說明病情，導致外界猜測他的精神狀況，更傳他憂鬱症、自殺等，他澄清：「我本身就恐慌了，很怕死，不會這樣（自殺），太誇張。」

阿杜一出道就與江蕙合唱〈夢中的情話〉，人氣竄升暴紅，面對外界突然來的關注，讓個性害羞、緊張的他，壓力相當大，他為了最愛的音樂，每次都硬著頭皮上台演出，直呼：「上台就像被鞭刑，不能享受舞台的光環。」慢慢累積的負荷就會形成傷害，「有這個病很難工作，緊張的情緒，很難平復，那時候每天都惡性循環，我的生活滿難受的。」

因母病放棄發片

他的母親2015年罹患大腸癌，他當時正在製作新專輯，蠟燭兩頭燒，最後選擇放棄發片計畫，全心全意照顧母親，他形容：「媽媽開刀、生病近一年，我整個人很難過，覺得媽媽好像要離我而去。」如今母親恢復良好，只需定期複診、追蹤，讓他「真的鬆一口氣」。

兒子外貌神複製

45歲的他，2016年步入家庭成為人夫、人父，他表示因為兒子的出生，讓他的個性變樂觀，「現在帶兒子去逛逛街、看玩具是最享受的時光」。

他提到2歲半的兒子很聰明、古靈精怪的個性像老婆，「我只要用手指他、罵他一下就哭了，還會哭到吐，我叫大家都不要管他，他馬上去跟媽媽投訴。」而兒子外表跟他幾乎是同一個模子刻出來的，同樣也愛音樂，他笑說：「兒子台風比我好，但音準不行。」

(中國時報)