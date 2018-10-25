謝祖武螢幕渣夫 戲外變貓爸

謝祖武（右）、曾珮瑜在《業務員之死》飾演夫妻，卻各自外遇。（粘耿豪攝）

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中國時報
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謝祖武演出公視人生劇展《業務員之死》，劇中他搞外遇不倫、沈迷金錢遊戲還家暴老婆小孩，後因遭人襲擊而失去約20年的記憶，他說這是自己演過最王八蛋的角色了，有很多讓人討厭、痛恨的地方，劇中有場戲是他撕爛兒子的79分考卷，戲外的他搞笑說：「如果我兒子真的考79分，我就要擺流水席了，因為已經是本年度最高分！

他劇中與老婆曾珮瑜各有小三與小王，有場戲是老婆要離婚、他撕掉離婚協議書，戲外的他與老婆結婚17年，但從未發生過類似情節，他說，與老婆有基本共識，吵架時必須避免講出「離婚」、「去死」這些字眼，因為這會像導火線般一發不可收拾。平常夫妻一吵架，他就會躲到住家附近的便利商店，「店員只要看到我臉色就知道我是吵架來的還是肚子餓，如果瀏覽在雜誌區就是夫妻吵架，在包子熱食區就是肚子餓！」

昔感情糾結就逃避

他說沒跟老婆聊過外遇話題，坦言以前感情上遇到不知道如何面對的問題可能會逃避，但也透露之前結束戀情，都是很白目直接說「我們分手吧」，「其實先提出分手的人才是勇敢的人！」是否有被對方挽回過？過去曾與張玉嬿、岳翎談過轟轟烈烈戀愛的他笑說：「我被挽回的機率頗低，有挽回的那個人又不能講，因為那個人也很有名！」

(中國時報)

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