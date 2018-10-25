崔子格靠女兒1句話秒氣消

2018年10月25日 01:14 中國時報 蔡琛儀 專訪

崔子格（左）和音樂人老公崔恕（右）結婚9年多，育有5歲多的寶貝女兒Silvia。

崔子格和音樂人老公崔恕結婚9年多，育有5歲多的女兒崔栩維(Silvia)，她透露女兒相當古靈精怪，某次女兒不肯乖乖吃飯，讓她氣到發飆撂話：「不吃就擺著，不要理她！」沒想到女兒竟回：「我要報警，我媽媽罵我。」讓她聽了好氣又好笑，當場怒意全消。

談到女兒，崔子格滿是驕傲，由於夫妻倆工作相當忙碌，因此將女兒託給住珠海的爸媽照顧，每個月回去看女兒她都不吵不鬧；她也笑說，水瓶座的女兒有相當獨特的美感，她曾在女兒3歲時帶她逛街，讓女兒挑選衣服，連家裡要買新家具，她都請示女兒的意見。

女兒常貼心打氣

崔子格也不避諱讓女兒露面，一家三口曾合體登上元宵節目、拍MV、拍廣告，直誇女兒配合度高又很有天分。女兒也有貼心的時候，常常在她和崔恕要演出時，自己錄一段可愛的「VCR」，替辛苦的爸媽打氣。

崔子格當年因〈卜卦〉、〈老婆最大〉等歌曲人氣居高不下，因此有不少廠商找上門，她本來一口氣簽了200場演出，沒想到在錄節目錄到一半時突然噁心想吐，回去一驗才發現懷孕，有了意外的驚喜，命理師告訴她，女兒不只會幫她，還能救她，讓她和崔恕更加深要把女兒生下來的決心。

因小孩生命蛻變

她感性說，生小孩後讓她從不懂事的女孩，徹底蛻變為成熟女人，「有孩子會覺得生命更有使命感，更知道人生要做什麼，有的人可能對未來還有些迷茫，但現在我的人生沒有問號，好像已經可以看到終點了。」

女兒的出生讓她和老公都有所成長和改變，「以前交往、結婚後我都覺得沒什麼改變，我們也不會討論柴米油鹽醬醋茶的家庭問題，但現在他叫我『孩子媽媽』，不再是老婆或女友，我才真正有一家人血脈融合的感覺。」

崔子格近日發行新專輯《性格》，由於她常替戲劇演唱主題曲，被封「OST女王」，也推出戲劇歌曲黑膠合輯《初心》，收錄11首知名戲劇OST歌曲。

(中國時報)