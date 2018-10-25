法餐傳奇星廚客座國賓

2018年10月25日 01:14 中國時報 何書青 報導

前菜「明蝦．櫛瓜茄子卷．焦糖橄欖．香檳甲殼濃醬汁」工序繁複、層次豐富。（台北國賓大飯店提供）

午、晚宴都可選的主菜「丁骨牛排．菇醬．芹菜馬鈴薯千層佐桌邊現刨松露．松露醬汁」。（台北國賓大飯店提供）

金字塔餐廳行政主廚派崔克（左）與A CUT牛排館行政主廚凌維廉。（台北國賓大飯店提供）

甜點「君度橙酒嗆燒檸檬金桔烤蛋白霜」，有外層酥脆內心軟黏。（台北國賓大飯店提供）

首本《臺北米其林指南》3月出爐後在台引起追「星」風潮，3顆星星的餐廳被視為最高榮耀。在法國的「金字塔餐廳」是史上第1批奪下3星殊榮的餐廳之一，現任主廚行政主廚派崔克（Patrick Henriroux）更帶領餐廳連續長達26年維持2星不墜，今（25日）起連3天於台北國賓大飯店A CUT牛排館，台灣饕客將可品嘗這傳奇餐廳大廚打造的法式盛宴。

對烹飪料理相當嚴謹的派崔克，可稱世界級的「摘星導師」，數十年來栽培出32位為餐廳奪星的廚師。看似緊抓著星星光環，他說：「工作不是為了拿獎，是為了和賓客分享感受對料理的喜悅。」他對食材掌握從不怠慢，40年來每周末必到市集看看，和成了朋友的販商聊天。

這次來台客座，派崔克大量使用台灣食材來呈現法式料理的精緻美味，他更指定工作之餘的行程也都要與食物或食器有關；A CUT行政主廚凌維廉和副主廚詹志謙也為這次活動遠赴金字塔餐廳研習、挑選食材。今起至27日，金字塔餐廳攜手A CUT牛排館打造限時3日的午、晚饗宴，8道式套餐每位8000元+10%。

(中國時報)