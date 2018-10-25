50歲妮可基嫚 年齡是加分不認老

2018年10月25日 01:14 中國時報 陶福媛 報導

超模辛蒂克勞馥得意有女繼承衣缽，從小耳濡目染更加得心應手。（OMEGA提供）

Alessandra Ambrosio笑說兒子還小，目前只想當忍者，對模特兒這行業不感興趣。（OMEGA提供）

1.OMEGA在上海發表星座系列（Constellation）「曼哈頓」女表，小表盤設計更有女人味。（OMEGA提供）

2.OMEGA星座系列（Constellation）「曼哈頓」25mm黃K金女表。（OMEGA提供）

3.OMEGA星座系列（Constellation）「曼哈頓」25mm玫瑰金表圈鑲鑽女表。（OMEGA提供）

4.OMEGA星座系列（Constellation）「曼哈頓」29mm玫瑰金鑲鑽女表。（OMEGA提供）

OMEGA於前（23）日在上海世博園區發表星座（Constellation）系列「曼哈頓」女表，邀請國際天后級的4位代言人妮可基嫚、辛蒂克勞馥、Alessandra Ambrosio和劉詩詩出席盛會，今年50歲的妮可基嫚接受媒體時，提到50歲是她美麗的年紀，能在演藝事業更上一層，做自己想做的事，年紀對她來說反而是加分。

妮可說，唯一讓她擔心的是保持身體在最佳狀態，有回她女兒要她做難度很高的下腰動作，她嘴巴說好，卻做不來，最後是在女兒的協助下才能下腰，「但我很盡力，因為我的2個女兒還小，我還想看到我的孫子，我想活長一點。」在澳洲擁有一座農場的妮可笑說，她喜歡種花，當玫瑰花盛開時，她會和老公、孩子到花園摘花，她也種菜，還養了2隻貓，十分享受在鄉村的田園生活。

妮可擔任OMEGA代言人已逾10年，在眾多OMEGA女表中最喜歡星座系列（Constellation）女表，不論是搭配牛仔褲或晚禮服都很合適；她也提到不喜歡用手機看時間，因為一打開手機都是工作。

辛蒂克勞馥 自豪有女繼衣缽

辛蒂16歲女兒Kaia Gerber已是新生代超模，她透露從女兒身上，自己更了解新生代女孩的穿衣品味與喜好，女兒從小就跟著她一起工作，從事這行可說是得心應手。Alessandra一雙兒女都還小，還未想到是否要讓孩子進入時尚產業，但只要兒女想做什麼，她一定全力支持。

星座系列表款 增添女人味

看好女表市場，並預估即將流行款式秀氣、更有女人味的小表盤女表，OMEGA推出全新改款的星座系列（Constellation）「曼哈頓」女表，新款有25mm、28mm、29mm等3種尺寸；而且依表盤大小、材質的不同，總共有101款，貼心設計金屬表帶可微調大小，佩戴更舒適，經典的扣爪設計元素整個拋光倒角，顯得更加優雅纖細，全系列搭載OMEGA的4601、8700、8701自製機芯，並融入鑲鑽、貴金屬、有色寶石等奢華元素。

(中國時報)