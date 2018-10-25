聲寶家電顧健康 煮飯神器登場

聲寶公司總經理陳世昌（左起）、聲寶公司董事長陳盛沺、聲寶公司副董事長陳盛泉出席2019聲寶新品發表會。（聲寶提供）

友善列印
中國時報
報導
聲寶總代理的Siroca Kamadosan電子炊飯釜，利用傳統工藝與科技結合，煮出充滿水分的渾圓飽滿白飯，即將在台上市。（翻攝自官網）
聲寶的全新壓力電烤箱，可大幅縮短料理時間，預計11月下旬上市，9900元。（聲寶提供）
聲寶推出業界首創的減糖蒸氣電子鍋，獲專利認證，訴求可將米飯減少33%糖分，9900元。（聲寶提供）

家電品牌聲寶昨（24日）舉行2019新品發表會，以「極致節能、守護健康」的概念為主軸，也看準近年廚房家電深受消費者歡迎，展上推出不少健康烹調的新品，像訴求可減少米飯中33%糖分的業界首創「減糖蒸氣電子鍋」、省時又可逼出食物油脂的「壓力電烤箱」等商品，能為消費者的健康及生活把關。

先煮後蒸米 減糖33%

近年坊間流行戒澱粉、米飯等減肥法，但米飯卻是東方人的主要食糧之一，若缺少難免不習慣，也會錯失米飯所提供的能量，聲寶看準消費者的需求，推出業界首創的「減糖蒸氣電子鍋」，品牌提出經實驗室證明，利用先煮、後蒸的方式煮飯，即可讓米飯減少約33%糖分，也獲得蒸煮減糖專利，讓消費者吃米飯獲飽足感的同時，也能減少糖分吸收。

聲寶的「減糖蒸氣電子鍋」採先煮、後蒸米的方式煮飯，外鍋放水、內鍋放米，一開始會先將部分的水排出留在下層的盒中，再進行煮飯的程序，在煮飯的同時糖分會溶解於水中，機器會自動排水釋出糖分，最後再回抽乾淨的水作蒸飯，保持米粒口感及水分，使用者也能以個人喜好調整口感，另外還能作各式蒸氣料理，將在日本同步開售，預計11月中旬即將上市。

壓力電烤箱 省時35%

另外還有全新的「壓力電烤箱」，在烘烤料理時加上壓力，讓料理能更快速完成，內腔採304不鏽鋼材質一體成型，無縫設計可做到不漏風、漏熱，也讓消費者更好清潔，而且在加上壓力後，可達35%的省時效率，30分鐘即能烤完一隻全雞，另外更備有烤籠，就算要烤薯條、雞塊等也能輕鬆完成，11月下旬即將上市。

(中國時報)

大克拉祖母綠首曝光

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。