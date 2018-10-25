聲寶家電顧健康 煮飯神器登場

2018年10月25日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

聲寶總代理的Siroca Kamadosan電子炊飯釜，利用傳統工藝與科技結合，煮出充滿水分的渾圓飽滿白飯，即將在台上市。（翻攝自官網）

聲寶的全新壓力電烤箱，可大幅縮短料理時間，預計11月下旬上市，9900元。（聲寶提供）

聲寶推出業界首創的減糖蒸氣電子鍋，獲專利認證，訴求可將米飯減少33%糖分，9900元。（聲寶提供）

家電品牌聲寶昨（24日）舉行2019新品發表會，以「極致節能、守護健康」的概念為主軸，也看準近年廚房家電深受消費者歡迎，展上推出不少健康烹調的新品，像訴求可減少米飯中33%糖分的業界首創「減糖蒸氣電子鍋」、省時又可逼出食物油脂的「壓力電烤箱」等商品，能為消費者的健康及生活把關。

先煮後蒸米 減糖33%

近年坊間流行戒澱粉、米飯等減肥法，但米飯卻是東方人的主要食糧之一，若缺少難免不習慣，也會錯失米飯所提供的能量，聲寶看準消費者的需求，推出業界首創的「減糖蒸氣電子鍋」，品牌提出經實驗室證明，利用先煮、後蒸的方式煮飯，即可讓米飯減少約33%糖分，也獲得蒸煮減糖專利，讓消費者吃米飯獲飽足感的同時，也能減少糖分吸收。

聲寶的「減糖蒸氣電子鍋」採先煮、後蒸米的方式煮飯，外鍋放水、內鍋放米，一開始會先將部分的水排出留在下層的盒中，再進行煮飯的程序，在煮飯的同時糖分會溶解於水中，機器會自動排水釋出糖分，最後再回抽乾淨的水作蒸飯，保持米粒口感及水分，使用者也能以個人喜好調整口感，另外還能作各式蒸氣料理，將在日本同步開售，預計11月中旬即將上市。

壓力電烤箱 省時35%

另外還有全新的「壓力電烤箱」，在烘烤料理時加上壓力，讓料理能更快速完成，內腔採304不鏽鋼材質一體成型，無縫設計可做到不漏風、漏熱，也讓消費者更好清潔，而且在加上壓力後，可達35%的省時效率，30分鐘即能烤完一隻全雞，另外更備有烤籠，就算要烤薯條、雞塊等也能輕鬆完成，11月下旬即將上市。

(中國時報)